1^ edizione Premio CIP-USSI. Consegnato il riconoscimento ad Allianz

Allianz S.p.A. è stata insignita del Premio CIP-USSI 2025 nella categoria “Progetto di comunicazione” con la seguente motivazione: “Per aver dato vita a una campagna di comunicazione capace di raccontare tutti i momenti più importanti dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Un racconto multicanale (social, web, tv, stampa) quello di ‘Sognando Parigi 2024: 7 atleti, un solo traguardo’ che ha avuto il merito di portare a conoscenza del grande pubblico le storie e i successi delle nostre atlete e dei nostri atleti paralimpici.”

La campagna, il cui apice è la docuserie in 7 puntate, è prodotta in partnership con Yam 112003 e in collaborazione con Rai e vede come protagonisti sette straordinari atleti e paratleti, Ambassador di Allianz per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 e ne racconta in stile documentaristico la vita, sportiva e non, nel corso dei mesi precedenti la partenza per Parigi, mostrando come i valori olimpici e paralimpici possano prendere forma anche nelle azioni quotidiane.

Tutti gli atleti fanno parte del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro, di cui Allianz è Top Partner dal 2022.

Il premio è stato ritirato da Valentina Sestan, Head of Strategic CEO Projects e Responsabile Partnership Olimpica e Paralimpica ed Emanuele Ottaviano, Responsabile Brand & Products – Market Management & Network Communication di Allianz S.p.A.

Il Gruppo Allianz ha dato avvio alla partnership globale con i Movimenti Internazionali Olimpico e Paralimpico nel 2021 con un accordo di otto anni fino al 2028, rafforzando la partnership già in essere dal 2006 con il Movimento Paralimpico Internazionale. In questo quadro globale, in Italia Allianz ha sviluppato importanti partnership con il CONI e con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) a fianco dell’Italia Team e della Squadra Paralimpica. Dal 2020 inoltre ospita nella Torre Allianz a Milano gli uffici della Fondazione Milano-Cortina 2026, Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Dal 2022, come già ricordato, è Top Partner del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro.