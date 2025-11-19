  • Aiello del Friuli
mercoledì 19 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
110 i punti di ricarica in Fvg messi da Poste Italiane...
Stabilità: Zilli, nuovi emendamenti per oltre 45mln di euro
Pinot grigio: Zannier, sinergia con Consorzi per sviluppo del settore
Verso lo sciopero sulla Finanziaria: domani l’iniziativa SPI Cgil a Zugliano
Progetto Irrigavit: “Irrigazione razionale e gestione del suolo in viticoltura transfrontaliera”
Zanon e Marinelli premiati per “Storie di Alternanza” a Udine
Caso Mandragora, chiesto il rinvio a giudizio per presidente dell’Udinese
Confcommercio Udine: commercio e pubblici esercizi sentinelle del territorio
Lutto e fango, il Friuli reagisce così. Elettroshock in diretta alle...
Nikita e i cani specializzati nelle ricerche ancora a Brazzano
110 i punti di ricarica in Fvg messi da Poste Italiane per i mezzi elettrici

A oggi in tutta Italia sono disponibili circa oltre 60mila colonnine
Redazione
Autore: Redazione

Sono state installate in Friuli Venezia Giulia, tra Pordenone e Udine, ben 38 colonnine per la ricarica di auto elettriche, a cura di Poste italiane, per offrire ai cittadini 76 punti di ricarica. Questi numeri vanno ad aggiungersi alle 17 colonnine già funzionanti con 34 punti di ricarica: 8 nel Pordenonese (2 a Budoia, 2 ad Aviano, 1 a Fanna, 1 a Cavasso Nuovo, 2 a Roveredo) e 9 nell’Udinese (1 a Rigolato, 1 A Martignacco, 2 a Osoppo, 2 a Precenicco, 1 a Ragogna, 2 a Terenzano).

I 76 punti di ricarica di prossima attivazione sono così ripartiti:

Pordenone: Budoia, Zoppola, Cavasso Nuovo, Cordovado, Aviano, Brugnera, Fanna, Fiume Veneto, Roveredo in Piano;

Udine: Campolongo Tapogliano, Colloredo di Monte Albano, Gonars, Pulfero, Rigolato, Sappada, Zuglio, Martignacco, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Precenicco, Preone, Ragogna, Santa Maria la Longa, Pozzuolo del Friuli;

Gorizia: Capriva del Friuli, Mossa, San Lorenzo Isontino, Ronchi dei Legionari, Sagrado, Savogna d’Isonzo.

A oggi in tutta Italia sono disponibili circa oltre 60mila colonnine. Con questi risultati il Gruppo Poste dimostra ancora una volta di essere al servizio dell’Italia, creando valore per le comunità territoriali e nell’interesse del sistema Paese. Tale iniziativa rientra nel progetto Polis – “Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane che ha come obiettivo quello di permettere la coesione economica, sociale e territoriale del Paese.

Poste Italiane, infatti, si è sempre distinta per il suo impegno alla sostenibilità attraverso azioni concrete che ogni giorno diminuiscono il suo impatto sul pianeta, puntando all’utilizzo di energie rinnovabili per gli edifici e per la flotta aziendale.

In questo quadro complessivo, Poste Italiane si è impegnata ad attivare entro il 2026 10mila punti di ricarica elettrica 2x22kW tipo Quick, con una significativa quota di FAST DC da 50kW. In questo modo, viene data attuazione all’incentivo alla mobilità sostenibile tramite l’installazione di un’infrastruttura di ricarica (IDR) per veicoli elettrici presso i parcheggi (privati di Poste Italiane o pubblici) in prossimità di uffici postali.

Il programma di installazione passa attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Poste Italiane e le istituzioni locali, dove ogni comune interessato potrà fornire, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione, un ulteriore servizio a cittadini e turisti, incentivando la mobilità sostenibile.

