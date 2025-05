2024 da record per CrediFriuli, Sartoretti saluta con un utile di quasi 30 milioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. CrediFriuli continua a crescere, aumentando sia l’utile netto che la platea dei clienti. Questi i risultati più eclatanti raggiunti nel 2024, presentati questa mattina all’assemblea dei soci che si è tenuta nel padiglione 6 dell’Ente Fiera di Udine. Il bilancio del 2024, approvato dall’assemblea, ha superato i risultati già ragguardevoli raggiunti nel 2023, con oltre 20 milioni di euro di masse intermediate per singolo dipendente. L’utile netto ha superato i 29 milioni di euro, segnando un incremento del6,58% rispetto all’esercizio precedente. Le masse complessivamente amministrate dalla Banca hanno raggiunto un volume di 13 miliardi e mezzo di euro, con una crescita ben distribuita tra raccolta diretta (+12,37%), raccolta indiretta (+13,06%) e impieghi (+8,61%). La notevole crescita dei volumi è stata accompagnata da un costante aumento dei clienti, ormai prossimi a quota 50mila, con l’apertura di quasi 4mila nuovi conti correnti.

Risultati estremamente positivi, che consolidano la posizione primaria della Banca all’interno del Gruppo BCC Iccrea, cui aderiscono 113 Bcc, e che sono il frutto anche del percorso avviato nel 1968 dal suo storico presidente, prossimo al congedo, Luciano Sartoretti, oggi tributato con un lungo applauso dalla platea e una targa di riconoscenza. Circa 60 anni fa, l’Istituto cooperativo compiva infatti i suoi primi passi.

Sul fronte della solidità, il Direttore Generale di CrediFriuli, Gilberto Noacco, ha sottolineato come il patrimonio netto abbia raggiunto e superato i 240 milioni di euro, mentre i crediti deteriorati si attestano allo 0,02% degli impieghi, una delle percentuali più basse di tutte le Banche italiane.

“Anche nell’anno appena concluso – ha affermato il Presidente di CrediFriuli, Luciano Sartoretti, prossimo a cedere il testimone – i risultati hanno superato le aspettative, a testimonianza della crescente fiducia che la banca ha saputo ottenere con la sua politica orientata alla prudenza, alla specializzazione e alla personalizzazione delle soluzioni”.

L’impegno della Banca verso il territorio si è concretizzato anche nel sostegno a oltre 550 progetti, con uno stanziamento di 500 mila euro, in diversi ambiti: sociale, culturale, sportivo, sanitario, assistenziale e ricreativo.

In considerazione dei risultati conseguiti, l’assemblea ha approvato la proposta di una rivalutazione gratuita delle azioni, in linea con la tendenza che si ripete dal 2012 e che ha determinato un incremento nel valore dei titoli in misura del 28,58%.