BUSINESS FVG
giovedì 9 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
24 i punti Casa &Famiglia in Friuli Venezia Giulia con servizi...
Il CRAL di Arriva Udine sostiene Telethon e la ricerca sulle...
“OpusLoci –Territorio da Vivere”: sei giornalisti internazionali alla scoperta di Cividale...
Presa d’atto della fusione tra Hydrogea e CAFC di Udine
Al via il progetto sulle visite didattiche al Data center Insiel
BC Vision alla 48ª Cividale-Castelmonte con un paio di frecce
Corsa contro il tempo per salvare il Luna Park di Santa...
Telefriuli leader assoluto da 35 mesi in Friuli Venezia Giulia
Centrodestra, accordo sui candidati delle regionali. Fvg in stand-by
Aggressione all’ospedale di Latisana: infermiere prese per i capelli e colpite...
BUSINESS FVG


Economia

24 i punti Casa &Famiglia in Friuli Venezia Giulia con servizi su misura per il cittadino

Ben 12 le iconiche postazioni negli uffici postali di Udine,5 a Pordenone, 3 Trieste, 4 a Gorizia
Redazione
Autore: Redazione

Cresce la presenza degli spazi Punto Poste Casa &Famiglia negli uffici postali del Friuli Venezia Giulia. Sono ben 24 in regione gli spazi dedicati alle famiglie per favorire la relazione, semplificare l’accesso ai servizi e offrire una gamma di prodotti modulati per diverse necessità.

Pordenone i 5 Punto Poste Casa &Famiglia sono presenti negli uffici postali di Pordenone Santa Caterina (Poste centrali) e Pordenone 4 (via Montereale); Spilimbergo, San Vito al Tagliamento, Sacile; a Trieste negli uffici postali di Poste Centrali (piazza Vittorio Veneto), Trieste 4 (via delle Settefontane); Trieste 7 (via Marconi); a Gorizia negli uffici postali di Gorizia Verdi (via Verdi), Gradisca e Monfalcone, Ronchi dei Legionari (attualmente chiuso per i lavori di ristrutturazione); a Udine negli uffici postali di Poste centrali Udine (via Vittorio Veneto) e Udine 10 (piazzale Valle del But); Tolmezzo, Gemona del Friuli, Tarcento, Feletto Umberto, Cividale del Friuli, Codroipo, Cervignano del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Latisana, Pasian di Prato.

Nei Punto Poste Casa & Famiglia di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste sono disponibili le offerte di telefonia, sia mobile sia per la casa, si possono richiedere strumenti di pagamento quali la PostePay Evolution e sottoscrivere una polizza Rca Poste Guidare Sicuri, per assicurare l’auto di famiglia dai danni causati a persone o cose.

È possibile, inoltre, richiedere anche tutti i prodotti tipici del risparmio postale (libretto di risparmio e buono fruttifero postale). Inoltre, è possibile trovare soluzioni dedicate per la fornitura di luce e gas. A due anni e mezzo dal lancio dell’offerta luce e gas, le utenze domestiche sfiorano i 900mila clienti assegnando a Poste un ruolo di riferimento per le famiglie italiane. L’energia elettrica proviene al 100% da fonti rinnovabili, grazie all’acquisto di energia certificata dà garanzie di origine del Gse e per il gas è prevista la compensazione, ovvero l’acquisto di crediti di Co2 equivalenti alle emissioni dei clienti gas di Poste Energia, nell’ambito della partecipazione a progetti internazionali.

Si ricorda che presso gli uffici postali è possibile prenotare un appuntamento al numero telefonico 06 45264526.

La prenotazione si può fare anche con l’App Poste Italiane: cliccando sul tasto “prenota ticket” è possibile verificare in tempo reale il numero di clienti in attesa e scegliere tra l’opzione “Mettiti in fila” o “prenota turno” per eseguire l’operazione in un momento successivo. Se si sceglie l’opzione “Mettiti in fila” l’applicazione genererà automaticamente un numero di chiamata che comprende l’indicazione dei clienti in attesa in quel momento e dell’ultimo numero chiamato. Sarà la stessa app ad indicare al cliente, con una notifica, il momento in cui avvicinarsi ed entrare nell’ufficio postale. Con l’opzione “Prenota turno” invece il cittadino selezionerà il tipo di servizio richiesto (bollettini, telefonia e carte, spedizioni, polizze Rc auto e Spid), il giorno e l’orario preferito per svolgere l’operazione.

Potrebbe interessarti anche

Al via i lavori Polis nell'Ufficio postale di Paluzza

Al via i lavori Polis nell’Ufficio postale di Paluzza

Al via i lavori Polis nell'Ufficio postale di Martignacco

Poste Italiane: con Leonardo intesa su tecnologie per servizi logistici

Poste italiane: riaperto in versione polis l'ufficio postale di Moggio udinese

Riaperto in versione Polis l'ufficio postale di Ovaro

Ultime notizie

24 i punti Casa &Famiglia in Friuli Venezia Giulia con servizi su misura per il cittadino
Il CRAL di Arriva Udine sostiene Telethon e la ricerca sulle malattie rare
“OpusLoci –Territorio da Vivere”: sei giornalisti internazionali alla scoperta di Cividale e della gubana
Presa d’atto della fusione tra Hydrogea e CAFC di Udine
Al via il progetto sulle visite didattiche al Data center Insiel
