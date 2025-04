25ª festa dei pensionati, vivere da protagonisti: salute, servizi, solidarietà

«Vivere il futuro da protagonisti: salute, servizi e solidarietà per i pensionati artigiani»: è questo il tema che caratterizzerà la 25ª edizione della «Festa del pensionato», in programma giovedì 1° maggio dalle ore 11 a Tricesimo, all’hotel Belvedere, su iniziativa del Gruppo Anap-Confartigianato in collaborazione con il Circolo Ancos «Diego di Natale».

«È un incontro pubblico che rappresenta un momento di confronto aperto su temi di grande attualità, tra salute, diritti, innovazione e impegno sociale – spiega il presidente di Anap Udine, Pierino Chiandussi -. Ci saranno contributi di esperti, testimonianze e un momento di riconoscimento per chi si è distinto a favore degli anziani».

Ad aprire la festa, i saluti del sindaco di Tricesimo, Giorgio Baiutti, della presidente zonale di Confartigianato Udine, Eva Seminara, e del presidente nazionale di Anap Confartigianato, Guido Celaschi.

La relazione del presidente Chiandussi metterà a fuoco alcune delle criticità che preoccupano molto i pensionati e gli artigiani pensionati, riguardanti salute, pensioni e servizi. Nodi su cui interverranno poi diversi esperti di settore: esperto previdenziale Michelino De Carlo farà il punto su «Pensione: tra norme, diritti e buone pratiche»; Debora Donnini, direttore della Rete Geriatrica territoriale dell’Asufc illustrerà «La geriatria territoriale: approccio integrato all’anziano fragile»; Fabio Menicacci, segretario nazionale di Anap Confartigianato si soffermerà su «Più forti insieme: la nuova mutualità artigiana e l’impegno Anap per il futuro dei pensionati». Interverranno anche Marta Biasutti, coordinatrice Anap di Udine per illustrare l’app di Confartigianato Persona e Luigi Fabro vicepresidente dell’associazione «Volontari di Maria Immacolata» per illustrare un progetto in atto nella Repubblica democratica del Congo. Le conclusioni saranno a cura del presidente di Confartigianato Udine, Graziano Tilatti.

In tema di salute, anticipa Chiandussi, «Anap propone presidi sanitari mobili per le aree interne, sportelli di orientamento socio-sanitario nelle nostre sedi territoriali, come ipotizzato anche in altre regioni; formazione digitale assistita per gli over 65, per aiutarli a usare servizi come il Fascicolo sanitario elettronico». In materia pensionistica, poi, «ci facciamo parte attiva perché le istituzioni tutelino il potere d’acquisto delle pensioni minime – spiega Chiandussi -; devono esserci detrazioni fiscali più eque per spese mediche e assistenziali; non è più rinviabile un piano nazionale per la non autosufficienza».