4 aziende casearie al più grande evento mondiale sul formaggio

Valli del Natisone e del Torre protagoniste di “Cheese”, il piú grande evento mondiale biennale dedicato ai formaggi a latte crudo, in programma nella cittadina di Bra (Cuneo) da venerdì 19 a lunedì 22 settembre. Sarà una preziosa occasione non solo per mettere in mostra gli eccellenti prodotti di 4 aziende agricole della Slavia Friulana ma l’intero territorio dal punto di vista turistico.

“Quest’anno la Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di non fare un proprio stand a Cheese – spiega Caterina Dugaro, vicesindaco di Stregna, ristoratrice, imprenditrice agricola e membro della Comunità Slow Food Travel del Natisone e Torre -. Siamo però riusciti ad organizzare un nostro stand grazie alla preziosa collaborazione con Dmo Turismo Benečija, braccio operativo nel settore del turismo dell’Istituto per la Cultura slovena di San Pietro al Natisone, che non solo ha finanziato lo stand e la realizzazione del materiale promozionale, ma parteciperà anche all’evento col proprio personale”.

Allo stand non ci saranno in vendita i formaggi locali – troppo complessa sarebbe stata l’organizzazione logistica per le nostre piccole aziende – ma verrà distribuito una cartolina con tutte e 4 i produttori coinvolti (le aziende agricole Manig di Tiglio, Zore di Taipana, Corte Soffumbergo di Campeglio e Capre Felici di Pegliano). Verrà distribuita anche una cartolina dedicata al Presidio Slow Food del Malon con tutte le aziende agricole coinvolte e una tovaglietta con informazioni su tutti i 50 produttori coinvolti dalla Comunità di Slow Food Travel Natisone e Torre.

Poi ci saranno due importanti momenti in cui i gusti delle Valli del Natisone e del Torre saranno al centro dell’attenzione. Venerdì 19 settembre, alle 18.00 ci sarà uno show cooking (i biglietti, a pagamento, sono “soldi out” e si sono esauriti in poche ore). “La cucina del territorio sarà raccontata attraverso lo Štakanje – spiega Dugaro -, un piatto che, con diversi ingredienti legati alla stagionalità, accompagna tutto l’anno. Ci sarà uno speaker di Slow Food che durante lo show cooking con le sue domande aiuterà a fare emergere tutte le peculiarità del territorio. Sempre venerdì 19, alle 21, nell’Osteria dell’Alleanza dei cuochi di Slow Food, si terrà una degustazione (anche questa a pagamento). Proporremo un antipasto di formaggi realizzato dalle 4 aziende casearie della Benecía accompagnato da dei trasformati di Malon (una crema spalmabile e un sott’olio realizzati dall’Azienda Agricola Angolo di paradiso di Cravero che hanno già ottenuto l’ambita chiocciola di qualità da parte di una commissione assaggiatrice di Slow Food). La seconda portata sarà un secondo a base di selvaggina, dei bocconcini di capriolo, accompagnato dallo Štakanje, realizzata dalla Trattoria “Da Walter” di Altana collegandosi all’edizione autunnale 2025 di Invito a pranzo che sarà dedicata proprio alla carne di selvaggina.