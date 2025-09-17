50 milioni di euro per credito agevolato FRIE

“In un momento sfidante per l’economia globale, e di conseguenza anche regionale, il Comitato di gestione del FRIE rappresenta una leva fondamentale per garantire sostegno alle imprese per gli investimenti, la liquidità e il consolidamento. Lo dimostra l’aumento considerevole degli importi dei finanziamenti agevolati concessi nel corso del 2025, tanto che quelli relativi ai primi 7 mesi dell’anno hanno quasi superato il totale concesso nell’intero 2024. Alla luce di ciò, con l’obiettivo di garantire supporto al tessuto economico regionale anche nei mesi a venire, con la prossima legge di Assestamento bis la Regione destinerà ulteriori risorse pari a 50 milioni di euro al FRIE”. È il commento dell’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, a margine dell’incontro che si è tenuto oggi a Udine con il presidente del Comitato di gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche (FRIE), Michele Zanolla.

Nel corso dell’incontro, è stata rappresentata l’attività svolta nell’ultimo biennio. Tra il 2023 e il 2024 sono stati concessi dal Comitato di gestione del FRIE 831 finanziamenti agevolati per un importo complessivo di circa 530 milioni di euro. Soltanto nei primi 7 mesi del 2025, invece, sono stati concessi 261 finanziamenti agevolati, con un aumento significativo degli importi, pari a circa 216 milioni di euro.

“Nell’intero 2024 – ha precisato Bini – gli importi dei finanziamenti concessi avevano raggiunto il totale di 266 milioni di euro. L’aumento registrato nell’anno in corso è dovuto principalmente ai finanziamenti a sostegno degli investimenti delle imprese e attesta un tessuto economico in salute e ben disposto a puntare su sviluppo e innovazione per vincere le sfide del presente”. “Bastano questi numeri – ha proseguito l’assessore Bini -, per dimostrare il formidabile vantaggio competitivo di cui possono godere le imprese insediate in Friuli Venezia Giulia. Infatti, grazie ai fondi di rotazione e più in generale al sistema del credito agevolato regionale, hanno l’opportunità di ottenere prestiti a tasso fisso fino all’1,3%, a fronte di un costo medio del credito che in Italia si aggira attorno al 6%”. Durante l’incontro è stato ricordato anche il costante e significativo sostegno garantito dalla Regione ai fondi di rotazione negli ultimi anni: soltanto dal 2023 al 2025, con le manovre di stabilità e assestamento, sono state impegnate risorse pari a 233,3 milioni di euro a favore del FRIE. “A tutto questo, che non trova precedenti nella storia del Friuli Venezia Giulia – ha concluso Bini -, si sommeranno ora gli ulteriori 50 milioni previsti con la manovra di assestamento bis. A dimostrazione di quanto la Regione creda in questo strumento per lo sviluppo del tessuto economico, anche grazie ad una struttura che si è dimostrata competente ed efficiente e per la cui attenta gestione desidero ringraziare il presidente, tutti i membri del Comitato e la segreteria”.