50 opportunità per giuristi, e non solo, al Mercoledì del placement

Riparte il “Mercoledì del placement” dell’Università di Udine, la piccola fiera del lavoro specializzata per aree disciplinari e professionali organizzata in collaborazione con la Fondazione Friuli. Domani, 8 ottobre, dalle 14, negli spazi del Dipartimento di Scienze giuridiche (via Tomadini 3, Udine), saranno presentate una cinquantina di opportunità lavorative per laureati e studenti di area giuridica proposte da dieci aziende e studi professionali del territorio e nazionali. Dopo la presentazione delle dieci realtà, i loro rappresentanti procederanno ai colloqui personalizzati ai candidati che potranno completare il proprio profilo consegnando il curriculum. In più l’agenzia per il lavoro Umana fornirà un servizio di supporto e orientamento.

Le dieci realtà che partecipano sono: Autostrade Alto Adriatico, Banca 360 Credito Cooperativo Fvg, Banca di Cividale, Confapi Fvg – Associazione piccole e medie Industrie del Friuli Venezia Giulia, Danieli, Euro&Promos, Inail Friuli Venezia Giulia, Ordine degli avvocati di Udine, Smb Scala & Mansutti Broker, Umana.

I corsi di studi coinvolti sono: Giurisprudenza; Diritto per le imprese e le istituzioni; Diritto per l’innovazione di imprese e pubbliche amministrazioni; Cittadinanza, istituzioni e politiche europee.

L’incontro sarà introdotto dalla direttrice del Dipartimento, Silvia Bolognini. Per maggiori informazioni e iscrizioni www.uniud.it/careercenter.