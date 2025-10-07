  • Aiello del Friuli
martedì 7 Ottobre 2025
Economia

50 opportunità per giuristi, e non solo, al Mercoledì del placement

Domani, 8 ottobre, dalle 14, negli spazi del Dipartimento di Scienze giuridiche
Redazione
Autore: Redazione

Riparte il “Mercoledì del placement” dell’Università di Udine, la piccola fiera del lavoro specializzata per aree disciplinari e professionali organizzata in collaborazione con la Fondazione Friuli. Domani8 ottobredalle 14, negli spazi del Dipartimento di Scienze giuridiche (via Tomadini 3, Udine), saranno presentate una cinquantina di opportunità lavorative per laureati studenti di area giuridica proposte da dieci aziende e studi professionali del territorio e nazionali. Dopo la presentazione delle dieci realtà, i loro rappresentanti procederanno ai colloqui personalizzati ai candidati che potranno completare il proprio profilo consegnando il curriculum. In più l’agenzia per il lavoro Umana fornirà un servizio di supporto e orientamento.

Le dieci realtà che partecipano sono: Autostrade Alto Adriatico, Banca 360 Credito Cooperativo Fvg, Banca di Cividale, Confapi Fvg – Associazione piccole e medie Industrie del Friuli Venezia Giulia, Danieli, Euro&Promos, Inail Friuli Venezia Giulia, Ordine degli avvocati di Udine, Smb Scala & Mansutti Broker, Umana.

I corsi di studi coinvolti sono: Giurisprudenza; Diritto per le imprese e le istituzioni; Diritto per l’innovazione di imprese e pubbliche amministrazioni; Cittadinanza, istituzioni e politiche europee.

L’incontro sarà introdotto dalla direttrice del Dipartimento, Silvia Bolognini. Per maggiori informazioni e iscrizioni www.uniud.it/careercenter

