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50mo Sisma: Riccardi, altri 2mila posti gratuiti per concerto Bocelli

Da domani, martedì 5 maggio, dalle 12, biglietti disponibili su TicketOne
Redazione
Autore: Redazione

“Da domani, martedì 5 maggio, dalle ore 12, saranno disponibili su TicketOne ulteriori 2.000 biglietti gratuiti per il concerto del maestro Andrea Bocelli, in programma giovedì 7 maggio alle 20 alla Caserma Goi-Pantanali di Gemona del Friuli, nell’ambito delle commemorazioni per il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli”.

Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi, spiegando che la nuova disponibilità “è resa possibile dalla riorganizzazione degli spazi interni dell’area della Goi-Pantanali, definita nel quadro del piano di sicurezza e gestione dei flussi”.

“L’obiettivo della Regione è consentire a un numero ancora maggiore di persone di partecipare a un momento di memoria collettiva di grande valore per tutto il Friuli Venezia Giulia, garantendo al tempo stesso condizioni ordinate e sicure per l’accesso, la permanenza e il deflusso dall’area”, ha sottolineato Riccardi.

Per ragioni di sicurezza, nell’area del concerto saranno ammessi esclusivamente ombrelli compatti. Sarà vietato l’accesso con ombrelli a punta.

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