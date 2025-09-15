600mila euro per insegnamento lingue comunitarie

“Ammontano a 600 mila euro le risorse che l’Amministrazione regionale erogherà nel prossimo triennio a favore del sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione, all’interno del Piano per il potenziamento dell’offerta formativa, di attività didattiche relative all’insegnamento delle lingue comunitarie”. Lo ha detto oggi l’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen, annunciando la pubblicazione della graduatoria del bando relativo alle lingue comunitarie. In graduatoria 145 scuole, di cui 123 statali e 22 paritarie.

“Questo bando – ha aggiunto Rosolen – rappresenta una novità del Piano regionale triennale per lo sviluppo dell’offerta formativa 2025-2027, all’interno del quale abbiamo previsto una specifica linea di azione per potenziare le competenze linguistiche mediante il supporto all’apprendimento delle lingue comunitarie, con particolare riferimento alla lingua inglese e tedesca”. La partecipazione al bando era riservata alle scuole statali e paritarie primarie, secondarie di primo e di secondo grado del sistema scolastico regionale. Nello specifico, l’intervento si rivolgeva alle scuole primarie, per quanto riguarda l’insegnamento della lingua tedesca e/o inglese; alle scuole secondarie di primo e secondo grado per tutte le altre lingue comunitarie.

Gli istituti scolastici, attraverso questa misura, potranno potenziare le ore d’insegnamento della prima lingua straniera previste dal curricolo, attivare o rafforzare le ore d’insegnamento di una seconda lingua, anche avvalendosi di metodologie innovative e di attività aggiuntive da parte di lettori o docenti di madrelingua. “L’obiettivo – ha sostenuto l’assessore – è quello di fornire agli studenti, già nei programmi della scuola primaria, strumenti e occasioni per accrescere le proprie competenze linguistiche che sono particolarmente rilevanti in un contesto transfrontaliero come il nostro per favorire la cooperazione, la mobilità, le probabilità di successo nella ricerca di un lavoro e, più in generale, favorire l’inclusione sociale”.