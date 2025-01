75.000 visitatori per il Presepe di Sabbia di Lignano

Sono state oltre 75.000 le persone che hanno visitato il Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro, che è stato inaugurato lo scorso 7 dicembre e che sarà visitabile fino a domenica prossima, 2 febbraio.

L’iniziativa è giunta alla 21.ma edizione e, come da tradizione, è stata collocata in una tensostruttuta all’altezza dell’Ufficio Spiaggia n. 6 sul Lungomare Trieste a Lignano Sabbiadoro.

Il 20% dei visitatori è arrivato da fuori regione, in particolare austriaci, (il 25% degli arrivi da fuori), e sloveni (il 5% degli arrivi da fuori).

Numerosissimi anche i visitatori arrivati dalla Lombardia, dal Piemonte e dall’Emilia Romagna.