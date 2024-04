76ma Sagra del Vino Casarsa ricorda Pietro Pittaro

Si svolgeranno il prossimo 16 maggio a La San Marco, nella sua sede di Gradisca d’isonzo, le selezioni valide per l’Espresso Italiano Champion, il campionato italiano baristi dell’Istituto Espresso Italiano (IEI). L’azienda isontina, leader nella produzione di macchine per il caffè, ha superato egregiamente, nei giorni scorsi, il test condotto dagli ispettori IEI che le consente di ospitare le selezioni per il concorso cui partecipano, ogni anno, centinaia di baristi in tutta Italia: le macchine de La San Marco hanno conseguito tutte le certificazioni necessarie per essere utilizzate dai candidati all’Espresso Italiano Champion. Il 21 e 22 marzo scorso l’azienda del Friuli Venezia Giulia ha completato la certificazione IEI per la sua collezione D., le macchine a Leva e i macinacaffè Premium. Un panel composto da dieci certificatori ha esaminato e confermato l’adeguatezza dei prodotti La San Marco ai parametri standard richiesti.

Il contest Espresso Italiano Champion, la cui tappa regionale in Friuli Venezia Giulia è prevista dunque il prossimo 16 maggio a Gradisca d’Isonzo, è aperto a tutti i baristi che saranno chiamati a tarare la propria attrezzatura e preparare in soli 11 minuti quattro espressi e quattro cappuccini perfetti, sotto gli occhi dei giudici tecnici e valutati poi da una giuria sensoriale che opera alla cieca secondo gli standard dell’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè (Iiac).

Per iscriversi è sufficiente che il barista invii la sua candidatura a [email protected] o scrivere al numero 3756731195.

Il concorso Espresso Italiano Champion 2024 ha già la sua prima finalista, che si è conquistata un posto alla competizione conclusiva a Como: si tratta della colombiana Leidy Yulieth Arias Aguirre, vincitrice della gara che si è svolta il 7 aprile scorso a Torino nella sede di Caffè Costadoro. Per le selezioni dei finalisti sono previste, oltre a quella del Friuli Venezia Giulia, altre 6 tappe in vista delle finali in programma a Como il 18 e 19 giugno 2024.

Soddisfazione per l’ottenimento della certificazione che consentirà a La San Marco di ospitare una delle tappe delle fasi eliminatorie dei candidati all’Espresso Italiano Champion è stata espressa dal direttore generale de La San Marco Roberto Nocera, secondo il quale “E’ un’iniziativa che consente al settore dell’espresso italiano di crescere maggiormente, dando la possibilità ai baristi di confrontarsi in un contest nazionale e affinare le proprie capacità. Questo porta ad una sempre maggiore professionalità. Non solo, matura anche la consapevolezza e la promozione delle diverse tradizioni legate al caffè che a loro volta possono contribuire a preservare il patrimonio culturale italiano e a far crescere l’apprezzamento globale per l’espresso italiano. La San Marco, con la sua partecipazione attiva, può svolgere un ruolo chiave nel diffondere la conoscenza di questa bevanda e nel promuovere l’eccellenza che la contraddistingue nel contesto internazionale. Inoltre, il fatto che l’azienda sia fermamente convinta dell’importanza di questa tutela dimostra un impegno autentico verso la valorizzazione di un prodotto così emblematico per l’Italia”.

Il ruolo da protagonista nel contest è una novità assoluta per La San Marco che, con i suoi 104 anni di storia, ha fatto ingresso quest’anno nell’IEI per supportare ancora con maggiore forza la propria missione, quella di promuovere il valore dell’espresso italiano. Dell’Istituto Espresso Italiano (IEI) fanno parte torrefattori, costruttori di macchine per caffè e macinadosatori e altre aziende della filiera. Dalla sua fondazione che risale a 25 anni fa, tutela e promuove la cultura dell’espresso e del cappuccino italiani di qualità. Oggi conta 37 aziende aderenti con un fatturato aggregato di più di 700 milioni di euro.