80 anni di Uil a Trieste, Bombardieri: il governo ci ha ascoltato sui salari

Una storia lunga 80 anni nata nel 1945 per contrapporre ai sindacati unici di ispirazione comunista anche una visione meno ideologica. La Camera confederale del Lavoro, oggi Uil di Trieste, ha celebrato questo importante anniversario ricevendo dal sindaco Roberto Dipiazza la medaglia bronzea. L’attività sindacale in questa fase vede un focus importante sulla manovra di bilancio nazionale con, su proposta della Uil, la detassazione degli aumenti contrattuali e risorse per i contratti pubblici, ma non basta.