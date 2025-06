80 operatori presenti al primo matching day lavorativo di Udine Retail

GUARDA IL VIDEO Investire e collaborare per rigenerare il tessuto commerciale urbano, in particolare per dare nuova vita ai locali sfitti. Con questo spirito 80 imprenditori hanno partecipato in Sala Ajace la primo matching day lavorativo di Udine Retail, promosso dal Comune, in collaborazione con il Distretto del Commercio e Confcommercio con l’obiettivo di generare relazioni e contatti, secondo un format snello e pragmatico, quello degli incontri diretti tra i portatori di interessi, della durata di pochi minuti.