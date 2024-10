A Bagnaria Arsa il primo Mc Drive side by side in Friuli Venezia Giulia

Nasce un nuovo McDonald’s in Friuli Venezia Giulia: a Bagnaria Arsa, all’altezza dello svincolo autostradale di Palmanova, in via Enrico Mattei 14, arriva per la prima volta in Friuli un McDrive side by side, ovvero a doppia corsia.

Qualità e grande esperienza garantiti dal licenziatario del nuovo store, Angelo Casa, che con quello di Bagnaria Arsa apre il suo settimo punto vendita a marchio McDonald’s e che si prepara ad aprirne un ottavo a Gemona del Friuli, a circa 25 chilometri da Udine, entro la fine dell’anno.

Per il McDonald’s di Bagnaria Arsa, che sarà inaugurato il prossimo 9 novembre, saranno impiegate almeno 60 persone. Le selezioni sono ancora aperte.

Il nuovo Mcdonald’s conta 200 posti a sedere divisi tra sala interna ed esterna, ed è dotato di cinque kiosk digitali bifacciali, che permettono ai clienti di ordinare in totale autonomia, potendo anche personalizzare alcune ricette, una playland e grandi monitor digitali per i più piccoli.

Il nuovo locale, che sarà aperto con il decoro ray, sarà attivo dal lunedì al giovedì dalle 7 alle 24, il venerdì e il sabato dalle 7 alle 2.

Dalle 7 alle 10.30, oltre alla classica linea bar McCafè, è anche possibile gustare la colazione salata.

La sala chiude ogni giorno alle 23.