A Basiliano ‘Hydrogenium. Dialoghi su innovazione e sostenibilità nella logistica”

“L’attenzione sulle prospettive delle nuove tecnologie sostenibili, in particolare dell’energia, è un asset di assoluto rilievo all’interno dell’azione amministrativa della nostra Regione. Non a caso, facciamo parte dell’unica hydrogen valley transfrontaliera in Europa, un progetto su cui abbiamo puntato con la consapevolezza di quanto sia importante essere precursori nell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Tra queste, l’idrogeno avrà certamente un ruolo sempre più preponderante in un futuro che vedrà crescere progressivamente la differenziazione delle fonti”. È quanto ha condiviso il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla tavola rotonda “Hydrogenium. Dialoghi sull’innovazione e la sostenibilità nella logistica”, svoltasi oggi a Basiliano presso la sede di Carr service che festeggia i 40 anni di attività.

Come ha sostenuto il massimo esponente dell’esecutivo regionale, “la sostenibilità non prevede soltanto i tre pilastri ambientale, economico e sociale, ma si parla anche di sostenibilità tecnologica. Elementi che non vanno lasciati in mano a Paesi terzi che poco hanno a che fare con le democrazie occidentali. Diventa fondamentale, di conseguenza, adottare strategie di sviluppo condivise, trainate dal mondo produttivo”. “La Regione – ha aggiunto Fedriga – continuerà a emanare bandi a sostegno dell’utilizzo dell’idrogeno. Abbiamo già 37 imprese che stanno lavorando su progetti relativi a questa fonte di energia e puntiamo ad allargare ulteriormente la platea”. Carr service si occupa della fornitura di mezzi logistici per le aziende del Friuli Venezia Giulia, fornendo servizi di acquisto sul nuovo e usato, noleggi a freddo a breve-medio e lungo termine, assistenza e riparazione dei mezzi, oltre che formazione sull’utilizzo dei mezzi. Da qualche anno l’azienda si è espansa con una sezione, denominata Carr service energia, dedicata specificamente all’efficientamento energetico.