A Claut nel 2025 sorgerà un’area camper

Buone notizie per i camperisti. A Claut sta per arrivare una nuova area attrezzata per chi viaggia in camper, roulotte e caravan. La novità rientra nell’ambito del progetto “Dolomiti Friulane Camper Tour”, nato in collaborazione con i Comuni di Cimolais ed Erto e Casso e finanziato in parte dalla Regione. L’obiettivo è quello di rendere più accessibili ed attrattive la Valcellina, la Val Cimoliana e la Val Zemola ai turisti che si spostano con camper e caravan, aggiungendo così nuove possibilità al già ampio ventaglio che gli amanti della montagna si trovano davanti quando si tratta di scegliere come visitare Claut e i dintorni. L’amministrazione comunale investirà nel progetto, che vedrà la luce nel 2025, 210 mila euro

Non solo, l’amministrazione guidata dal sindaco Gionata Sturam ha stanziato altri 250 mila euro per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica stradale e la manutenzione della rete di distribuzione dell’energia elettrica, in modo da ristabilire la luce sulle pubbliche vie durante tutta la notte già entro la fine di quest’anno. Il Comune si è inoltre aggiudicato un contributo di 300 mila euro per procedere all’efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado. Dopo la sostituzione di tutti gli infissi, verrà realizzato un cappotto esterno su tutta la struttura migliorando la qualità di permanenza all’interno della scuola dei ragazzi di Claut, con un risparmio economico importante sui costi di riscaldamento. GUARDA IL VIDEO