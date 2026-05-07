A Cormons crescita delle presenze del 18,2%

“Cormons e il Collio rappresentano oggi uno dei modelli più efficaci di sviluppo turistico integrato del Friuli Venezia Giulia. I dati sulle presenze confermano che la collaborazione istituzionale e gli investimenti messi in campo stanno producendo risultati concreti e duraturi”. Lo ha riferito l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini a margine dell’incontro tenutosi questa mattina a Cormons con il sindaco Roberto Felcaro e gli operatori del territorio. Presenti il presidente del Consorzio Collio, Luca Raccaro, il presidente del Centro di valorizzazione e promozione del Collio, Michele Blazic, il presidente della Pro Loco, Massimo Mazzarol. Nel corso del confronto è stata evidenziata la crescita dell’attrattività dell’area, valorizzata dalle sue eccellenze paesaggistiche, vitivinicole ed enogastronomiche e sostenuta da una strategia condivisa di promozione e investimenti.

L’assessore ha sottolineato la capacità del territorio e delle attività commerciale di ripartire dopo l’alluvione del novembre scorso e ha ricordato come nel 2025 il Comune abbia registrato oltre 40mila presenze turistiche, con una crescita del 18,2 per cento rispetto all’anno precedente e un incremento particolarmente significativo dei visitatori stranieri (+24,3%, che soggiornano in media più di due notti). “Si tratta di numeri senza precedenti – ha osservato Bini – che certificano il forte appeal internazionale del Collio e la capacità del territorio di intercettare un turismo di qualità legato all’esperienza del paesaggio, del vino, della gastronomia e della mobilità lenta”. Nel corso dell’incontro il sindaco ha illustrato i nuovi investimenti privati in città legati al turismo, tra cui un nuovo B&B da poco realizzato nel centro storico. Inoltre, è stato evidenziato il valore strategico della nuova Enoteca di piazza XXIV Maggio, riaperta nel 2025 come Centro di valorizzazione e promozione del Collio, dopo un intervento di riqualificazione da 1,6 milioni di euro.

“Questa struttura rappresenta una porta d’ingresso moderna e qualificata al territorio – ha aggiunto l’assessore – e rafforza ulteriormente l’identità del Collio come destinazione d’eccellenza”. L’assessore ha anche richiamato le opportunità derivanti dall’ultimo bando regionale per la realizzazione di nuove strutture ricettive a quattro stelle o superiori, misura estesa anche ai Comuni del Collio. Tra i progetti finanziati figura infatti anche una nuova struttura che sorgerà a Cormons, con un investimento complessivo di 7 milioni di euro. Bini infine ha fatto visita all’infopoint di PromoTurismoFVG in piazza XXIV Maggio: “L’obiettivo della Regione – ha concluso – è accompagnare il Collio in un percorso di crescita sostenibile e strutturata, puntando non solo sul valore aggiunto garantito dall’eccellenza vitivinicola, ma anche sullo sport outdoor, sul turismo lento e sul segmento delle famiglie, consolidando l’offerta ricettiva e valorizzando un territorio che oggi rappresenta uno dei principali ambasciatori turistici del Friuli Venezia Giulia”.