A Ecomondo 2023 un progetto di economia circolare del FVG

Anche quest’anno, le aziende del Gruppo Luci sono ospiti a Ecomondo, la manifestazione di riferimento nazionale ed europea per la transizione ecologica e l’economia circolare, un’opportunità di incontro e networking con altre realtà e interlocutori del settore ambientale che si svolge dal 7 al 10 novembre a Rimini Expo.

Il Gruppo Luci si prefissa di condividere la molteplicità di attività e servizi forniti dalle realtà aziendali che ne fanno parte (Gesteco, Labiotest, Lod, Ecofarm e Metaplas), integrate sinergicamente tra loro e accomunate da una forte vocazione al tema ambientale e della ricerca e sviluppo, con uno sguardo rivolto all’innovazione continua. Ecomondo diventa inoltre, lo scenario propizio per presentare i risultati concreti degli impegni legati alla sostenibilità. Gesteco presenta a Ecomondo il suo primo Bilancio di Sostenibilità Ecomondo è stato lo scenario ideale per comunicare i progressi e gli obiettivi legati alla sostenibilità di Gesteco e l’impegno profuso per accelerare la transizione verso un’economia più sostenibile attraverso la pubblicazione del primo Bilancio di Sostenibilità, un documento costruito sulla base di fatti e misurazione d’impatti, in continua interazione con gli stakeholder. Un primo segnale di questo dialogo e scambio virtuosi è il fatto che il 95,8% del valore che Gesteco crea è redistribuito. In particolare, nel 2022 sono stati investiti 1,4 milioni di euro nello sviluppo del business. Ma sono stati anche restituiti al territorio più di 166 mila euro, una quota in crescita del 38% sul 2021 e destinata prevalentemente a sostegno allo sport, alla scuola e a forme di sensibilizzazione sociale e culturale. “Oggi siamo un esempio significativo di economia circolare nel Friuli-Venezia Giulia, perché i nostri impianti costituiscono un sistema che si autosostiene: siamo un operatore virtuoso in grado di valorizzare scarti, materiali e rifiuti, donando loro una seconda vita in altri processi. Una vera circolarità”, sottolinea Adriano Luci, presidente del Gruppo nonché vicepresidente di Gesteco. Il cuore dell’impegno di Gesteco si incentra anche sugli impatti ambientali: dal 2022, infatti, l’azienda acquista solo energia elettrica da fonti rinnovabili. Grazie a questa scelta, unita all’autoproduzione di energia dagli impianti fotovoltaici, tutti i consumi di energia elettrica provengono da fonti rinnovabili.

Ecomondo: un legame duraturo negli anni con le realtà friulane che operano nel settore ambientale

Come consuetudine, e da oltre vent’anni, Ecomondo rappresenta per le aziende del Gruppo Luci lo scenario dove poter condividere le loro proposte e innovazioni ed è un onore essere tra la prima realtà friulana a partecipare, a cui nel corso degli anni si sono aggiunte altre aziende della regione.

Autorità della nostra regione in visita allo stand del Gruppo Luci

La proprietà del Gruppo è stata lieta di accogliere nel suo stand l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e al Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante, e il direttore generale di Confindustria Udine, Michele Nencioni, in visita a Ecomondo. Nell’occasione, l’assessore regionale Amirante ha sostenuto incontri con le aziende del territorio presenti in qualità di espositori, sottolineando l’evoluzione nell’utilizzo di materiali innovativi e il recupero e riutilizzo dei materiali provenienti dalle demolizioni edilizie, con una forte attenzione al recupero delle aree degradate.