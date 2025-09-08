A Friuli Doc si assaggiano i dolci tipici friulani del pasticciere Danilo D’Olivo

Profumi di biscotti appena sfornati e storie che sanno di tradizione. A Friuli Doc, la lingua friulana e il noto maestro-pasticciere Danilo D’Olivo saranno gli ingredienti speciali dell’evento “Dolci friulani… questi sconosciuti – Pasticceria della tradizione. Leggende e segreti”, organizzato dall’ARLeF Agenzia regionale per la lingua friulana, con la collaborazione con il Comune di Udine e Coldiretti FVG.

L’appuntamento è per sabato 13 settembre, alle 11, nella corte di palazzo Morpurgo, all’interno dello spazio Coldiretti FVG. Sarà un’occasione speciale per riscoprire, attraverso racconti e assaggi, la ricca tradizione dolciaria friulana. A guidare il pubblico in questo gustoso viaggio sarà Marcutti, il “Friulencer” da milioni di visualizzazioni, una impetuosa ironia e… tanto Friuli.

Danilo D’Olivo, storico pasticcere de Il Laboratorio del Dolce di Udine che da sempre si misura con antiche ricette della nostra tradizione, svelerà al pubblico storie e segreti della pasticceria friulana, con una particolare attenzione ai biscotti. Alle ricette da lui raccolte da fonti locali nel corso della sua lunga carriera si alterneranno quelle tratte dal volume “Mangiare e ber friulano”, celebre ricettario della cucina tradizionale friulana, redatto dalla contessa Giuseppina Perusini Antonini. Per il pubblico di Friuli Doc sarà davvero una bella occasione per scoprire alcuni dolci ormai poco conosciuti, che venivano preparati in occasione di ricorrenze particolari.

Insieme a D’Olivo ci sarà Nicolas Fonzar, volto noto del canale Youpaltubo, quello che è ormai uno fra i canali YouTube più amati dai friulani. Fonzar, che nella sua rubrica Mangjâ e Murî invita a scoprire in modo coinvolgente e appassionato l’origine di piatti e prodotti del territorio, presenterà in anteprima un nuovo video, proprio dedicato ai dolci friulani.

L’evento si concluderà (non poteva essere altrimenti) con una degustazione di dolci, preparati da Danilo D’Olivo per offrire a tutti la possibilità di gustare sapori della tradizione e riscoprire una parte importante del nostro patrimonio culturale.