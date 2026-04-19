A Gemona ‘Giulia’ si evolve nel segno dei 50 anni dal terremoto

A partire da domani, 20 aprile, il Comune di Gemona del Friuli introduce un importante aggiornamento del servizio digitale “Giulia”, l’assistente vocale virtuale a disposizione dei cittadini 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attivo dallo scorso 17 dicembre.

Con questa evoluzione, Giulia amplia in modo significativo le proprie funzionalità: non fornisce esclusivamente informazioni su servizi comunali – come il rinnovo o la sostituzione della carta d’identità, le scadenze di pagamenti e tributi locali o il supporto nella compilazione della modulistica – ma diventa un vero e proprio punto di accesso unico alle informazioni del territorio.

I cittadini potranno continuare a contattare il Comune utilizzando lo stesso numero di sempre, quello del centralino (0432 973211), ricevendo risposte immediate anche al di fuori degli orari di apertura: in orario serale, nei weekend e nei giorni festivi.

La principale novità riguarda proprio l’ampliamento dei contenuti informativi: grazie a Giulia sarà possibile ricevere informazioni aggiornate sugli eventi patrocinati e promossi dal Comune, con particolare attenzione alle iniziative legate al 50° anniversario del terremoto del 1976.

Attraverso Giulia, la comunità e i visitatori potranno conoscere dove si svolgono gli eventi, eventuali costi di partecipazione, la disponibilità di parcheggi, l’accessibilità per famiglie e bambini, i contatti utili per ulteriori informazioni.

Tra gli eventi inclusi rientrano tutte le iniziative pubblicate sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Vivere il Comune”: appuntamenti culturali, manifestazioni cittadine e iniziative dedicate alla memoria del sisma, tra cui il memoriale articolato in tappe ed eventi commemorativi.

“È un servizio, seppur in via sperimentale, molto apprezzato e che riteniamo, una volta a regime, possa diventare non solo utile ma anche irrinunciabile per agevolare gli uffici nei percorsi di acquisizione delle informazioni richieste – ha dichiarato il sindaco di Gemona del Friuli, Roberto Revelant –. Ciò è ancor più rilevante nell’anno che stiamo affrontando, caratterizzato da un’intensa attività organizzativa legata agli eventi per il 50° anniversario del terremoto. Ringraziamo Insiel per aver evoluto ‘Giulia’, consentendole di fornire supporto e informazioni ai cittadini sulle iniziative programmate e dimostrando così la flessibilità e le enormi potenzialità di questo strumento che, una volta perfezionato, potrà garantire agli enti locali una risposta efficace a favore delle proprie comunità”.

“L’evoluzione di “Giulia” rappresenta un esempio concreto di come la trasformazione digitale possa generare valore reale per le comunità locali – ha commentato Diego Antonini, Amministratore unico di Insiel -. Come in-house regionale, siamo impegnati a mettere l’innovazione tecnologica al servizio dei cittadini e delle amministrazioni, semplificando l’accesso alle informazioni e migliorando la qualità dei servizi pubblici. Questo progetto dimostra come le soluzioni digitali possano andare oltre la dimensione amministrativa, diventando strumenti capaci di rafforzare il legame tra istituzioni, territorio e persone. In un anno così significativo per Gemona del Friuli, l’assistente virtuale contribuisce anche a valorizzare la memoria collettiva, accompagnando cittadini e visitatori nella partecipazione alle iniziative dedicate al cinquantesimo anniversario del terremoto. Continueremo a lavorare in questa direzione, sostenendo percorsi di innovazione che siano sempre più inclusivi, accessibili e vicini ai bisogni delle comunità”.

Il progetto è finanziato dal programma europeo Edih-pai (Public Administration Intelligence), parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Missione 4 “Istruzione e ricerca”, e non comporta costi per il Comune. Insiel, società Ict in house della Regione Friuli Venezia Giulia, è capofila del progetto e ha curato, in collaborazione con Customer Analytics Italia, lo sviluppo dell’infrastruttura e il suo aggiornamento.