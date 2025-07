A GIT  il premio Audit People Award – Best Quality and Sustainability Beach Club FVG 2025

Grado Impianti Turistici è stata premiata come miglior spiaggia friulana dell’anno per qualità e sostenibilità, un riconoscimento conferito nell’ambito della pubblicazione della Guida ai migliori beach club d’Italia, edita da Morellini.

Dopo il successo della stagione passata, il giornalista Andrea Guolo e l’attrice e scrittrice Tiziana Di Masi hanno ripercorso oltre 9.000 chilometri di costa alla ricerca di nuovi stabilimenti balneari d’eccellenza.

Tra le 300 strutture recensite, valutate su una scala in centesimi e con un punteggio complessivo da 1 a 3 ombrelloni in base all’attrattività del posto, alla qualità e alla varietà dell’offerta gastronomica e dei servizi offerti, GIT ha conquistato 1 ombrellone su 3 e uno dei quattro premi speciali. GIT si è infatti aggiudicata l’Audit People Award – Best Quality and Sustainability Beach Club FVG 2025, assegnato in collaborazione con Audit People, società specializzata nella certificazione di qualità.

Nell’assegnazione del premio sono stati valutati parametri legati alla qualità dei servizi offerti, all’efficienza energetica e all’impatto ambientale delle strutture, alla sostenibilità delle pratiche di gestione e delle scelte di business, nonché all’innovazione nella proposta di servizi, iniziative, attrazioni ed eventi che promuovono un modello responsabile e rispettoso dell’ambiente.

A ritirarlo, il presidente Roberto Marin, che ha dichiarato: «Il Friuli-Venezia Giulia si conferma una regione virtuosa nel settore balneare e in questo contesto d’eccezione, GIT si distingue per l’elevata qualità offerta in diversi ambiti, dalla ristorazione al design, fino alla sostenibilità e alla valorizzazione delle location, dimostrando un impegno costante nel mantenere standard elevati su tutto il territorio. Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento nazionale, che testimonia l’unicità delle nostre scelte».

Gli autori della guida, Andrea Guolo e Tiziana Di Masi, hanno commentato: «GIT ci ha colpito per la capacità di coniugare qualità e sostenibilità in modo concreto, offrendo servizi unici nel panorama del Nordest. Le dimensioni della struttura, la varietà dell’offerta – che spazia dal parco acquatico al centro termale con talassoterapia- e l’attenzione alla stagionalità con la formula Winter Season sono elementi distintivi, che dimostrano una visione moderna e inclusiva del turismo balneare».

Oltre a quello assegnato oggi, GIT Grado ha ricevuto il premio come Spiaggia Più Innovativa a livello nazionale, agli inizi del maggio scorso a Milano, confermando così la propria leadership nel panorama italiano delle strutture balneari di qualità.

Nella foto da sx a dx: Tiziana Di Masi, Mariapia Cassinari, Roberto Marin e Andrea Guolo