A Gorizia il Recruiting Day Young per under 35

Gorizia ospita mercoledì 25 febbraio il Recruiting Day Young, evento finale di Pillole di Let’s Go!Job, progetto promosso dal Servizio Politiche Giovanili del Comune in collaborazione con enti pubblici e privati per facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. L’iniziativa, a cura dei Servizi alle Imprese della Regione FVG, è rivolta a under 35 che potranno iscriversi entro lunedì 23 febbraio sul sito della Regione.

Ogni candidato avrà venti minuti per presentare il curriculum e incontrare quattro aziende: Videlio-Hms e Fidema Group per il settore produttivo, Ikea e Decathlon per il commercio, con opportunità anche part-time compatibili con lo studio. L’evento si svolgerà negli spazi del Punto Giovani di via Morelli 48.

Pillole di Let’s Go!Job 2025/2026, giunto all’ottavo dei dodici laboratori previsti, ha già registrato oltre 200 partecipazioni, in gran parte studenti in formazione scuola-lavoro, confermando l’interesse dei giovani per percorsi pratici di orientamento e inserimento professionale.