A Gorizia inizia la formazione gratuita per chi vuole fare impresa

Gorizia, 8 gennaio 2025 – Sabato 11 e domenica 12 gennaio a Gorizia inizieranno ufficialmente le lezioni del programma formativo Idee Intraprendenti, rivolto a coloro che desiderano sviluppare o implementare idee imprenditoriali sul territorio.

Gratuito, il percorso è ideato e coordinato dall’Impresa Sociale Netural Coop, partner de La Via del BorGO nell’ambito del progetto “MILLE ANNI DI STORIA AL CENTRO DELL’EUROPA: BORGO CASTELLO CROCEVIA DI POPOLI E DI CULTURE” (finanziamento PNRR – Next Generation EU, per il progetto pilota PNRR M1C3 Misura 2 Investimento 2.1 linea A – CUP F88F22000000007).

Un percorso nato per stimolare il protagonismo della comunità locale, fornendo ai cittadini competenze avanzate nel mondo dell’impresa creativa e culturale, utili a realizzare le proprie idee, generando impatto e cambiamento positivo nel territorio.

Calendario delle lezioni e modalità di partecipazione – Le lezioni avranno luogo presso Casa Netural Gorizia, in Via Rastello 19/21 (GO). Orario: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Le lezioni si terranno durante i weekend per garantire una formazione completa e approfondita senza compromettere gli impegni settimanali. Ogni incontro sarà un’opportunità per esplorare e approfondire concetti chiave attraverso un approccio pratico e interattivo.

Gli interessati potranno partecipare alle singole lezioni o a tutto il percorso. Per iscriversi è possibile inviare una mail a [email protected] o contattare il numero +393516527679.