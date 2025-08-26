  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
martedì 26 Agosto 2025
BUSINESS FVG


Economia

A Gorizia nuove aree per i controlli di Polizia

Autostrade Alto Adriatico ha riasfaltato un tratto della rampa di uscita dalla rotatoria di Sant’Andrea verso l’area di servizio in direzione Slovenia
Redazione
Autore: Redazione

Autostrade Alto Adriatico continua a investire nelle opere di potenziamento dell’“ultimo miglio” di Gorizia, ovvero il tratto di collegamento tra l’autostrada A34 e la superstrada slovena H4, nonostante non sia di sua stretta competenza.

Dopo la manutenzione del nastro d’asfalto in occasione di GO!2025 reso possibile grazie al contributo finanziario della Regione Fvg, la Concessionaria autostradale ha accolto la richiesta di Sdag (Stazioni Doganali Autoportuali di Gorizia) per la realizzazione di ulteriori aree che, da un lato, potranno favorire il miglioramento dell’infrastruttura, al servizio di coloro che usufruiscono dell’interporto per gli aspetti logistici, e dall’altro, garantire in sicurezza i controlli regolari di frontiera reintrodotti con la sospensione del trattato di Schengen.

Autostrade Alto Adriatico ha provveduto a riasfaltare un tratto di circa 200 metri della rampa di uscita dalla rotatoria di Sant’Andrea verso l’area di servizio in direzione Slovenia e ha realizzato una piazzola di sosta ad hoc, protetta dalle barriere di sicurezza, subito dopo la stessa area di servizio, sempre in direzione Slovenia, per i controlli in uscita da parte della Forze di Polizia e ha ripavimentato un piazzale ad essa adiacente per le verifiche più approfondite su mezzi particolarmente ingombranti. In connessione con la piazzola di sosta è stata realizzata anche una bretella stradale delimitata da new jersey per il rientro delle Forze di Polizia deputate ai controlli verso la rete stradale della Sdag, senza così passare per la Slovenia.

“Autostrade Alto Adriatico è da sempre al fianco dei principali attori economici della Regione, che garantiscono sviluppo al territorio, e delle forze di polizia che consentono di mantenere i livelli di sicurezza sulle nostre strade. Per questo motivo – spiega il Presidente della Concessionaria, Marco Monaco – abbiamo voluto dare pieno appoggio alle esigenze di Sdag convinti di dare un servizio a tutto il territorio”.

Giuliano Grendene, Amministratore Unico Sdag: “Possiamo affermare che, nel contesto dei consolidati rapporti con le Forze dell’Ordine, si è sempre profusa una costante intesa e collaborazione. Dopo aver assicurato la disponibilità di un’area idonea per i controlli in ingresso Stato, offrendo agli operatori di Polizia una postazione adeguata e, al contempo, sicura, si è proceduto, grazie al contributo della Regione FVG ed al supporto tecnico ed operativo di Autostrade Alto Adriatico, alla riqualificazione di una porzione del Parcheggio P2 (senza snaturarne la funzione) per condurre i controlli in uscita Stato, garantendo le massime protezioni per gli operatori impegnati in tale attività. L’area, idonea anche ad accogliere eventuali mezzi e attrezzature di supporto all’attività di controllo (container, gruppi elettrogeni, ecc.), sarà destinata esclusivamente a questo servizio”.

