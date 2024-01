A Illycaffè il premio Innovazione al Sigep di Rimini 

Illycaffè si aggiudica il premio Innovazione al Sigep 2024 per Illetta, la nuova macchina professionale che mira a reinventare l’esperienza del caffè al bar, con una menzione speciale per il progetto più sostenibile. Il riconoscimento, si legge in una nota dell’azienda, è attribuito ai migliori progetti tra le imprese espositrici: “progettata secondo i più alti standard di sostenibilità ambientale” Illetta ha “un sistema brevettato con tecnologia instant-heating”, che la “rende sempre pronta a erogare caffè, vapore in maniera delicata e progressiva e acqua calda a diverse temperature, annullando i tempi di attesa legati al riscaldamento e assicurando un risparmio energetico fino al 50% rispetto alle normali macchine da caffè con caldaia fino a oggi presenti sul mercato”. Illycaffè ha inoltre ottenuto, come spiega un’altra nota, la certificazione Uni/Pdr 125:2022 per la parità di genere, rilasciata durante un evento a Trieste da Dnv, ente indipendente che fornisce servizi di assurance e gestione del rischio a livello globale. La certificazione riconosce l’impegno delle organizzazioni nell’adozione di un approccio sistemico e un cambiamento culturale mirati a creare ambienti di lavoro inclusivi e paritari. “Questo risultato dimostra gli alti standard etici e morali che illycaffè ha assunto come azienda Benefit e B Corp nella promozione di valori come l’inclusività e il rispetto della parità di genere all’interno della nostra organizzazione”, afferma l’ad di illycaffè, Cristina Scocchia.