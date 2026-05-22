Studenti a lezione nell’azienda Lignano Pineta

Le quattro sezioni della seconda media dell’Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci” di Lignano Sabbiadoro hanno preso parte a una mattinata dedicata alla scoperta di una delle realtà imprenditoriali storiche e più attive della località, la società Lignano Pineta, operativa dal 1953 nello sviluppo turistico del territorio. Accompagnati da sei insegnanti e coordinati dalla docente Irene Fabbro, gli alunni hanno avuto modo di conoscere da vicino un’azienda impegnata in diversi ambiti: dalla spiaggia alla nautica, dall’accoglienza alla gestione di servizi, allo sviluppo di progetti ambientali e varie iniziative legate alla valorizzazione della destinazione turistica.

Nel corso dell’incontro il presidente Giorgio Ardito ha ripercorso la storia dell’azienda e di Lignano Sabbiadoro, ricordando il progetto urbanistico a forma di chiocciola firmato dall’architetto Marcello D’Olivo, i testimonial di Lignano Pineta come lo scrittore Ernest Hemingway e l’attore romano Alberto Sordi, i tanti interventi e le tante realizzazioni portate avanti dall’azienda dal Tenda bar al Pontile a Mare, dal parco giochi I Gommosi, dalla passeggiata sopraelevata al minigolf e ai campi da tennis e alcune iniziative contemporanee, come la CER – Comunità Energetica da fonti Rinnovabili, il passo barca X River Lignano-Bibione – oggi utilizzato ogni anno da circa 120.000 passeggeri – il progetto di salvaguardia e monitoraggio della pineta demaniale sviluppato insieme al mondo universitario fino al progetto sicurezza sviluppato con SMACT di Padova e l’Università di Udine.

Agli studenti è stata inoltre presentata la testimonianza di Gabriele, diplomato con il massimo dei voti l’anno scorso all’ITS Turismo di Udine e oggi Food & beverage manager degli hotel Marina Uno e President, un esempio concreto del legame tra formazione e impresa nel territorio. La mattinata si è conclusa tra il Parco del Mare e le sculture che ospita, il PalaPineta sede della rassegna “Incontri con l’autore e con il vino”, il lungomare Kechler con i mosaici agli ingressi dei recapiti spiaggia dello stabilimento balneare, opere realizzate dalla Scuola Mosaicisti del Friuli, fino a percorrere la passeggiata sopraelevata per ammirare una spiaggia attrezzata e pronta ad accogliere i vacanzieri.

L’esperienza, giunta alla seconda edizione, è pensata per avvicinare i giovani alla conoscenza del territorio in cui vivono e delle realtà imprenditoriali che contribuiscono ogni giorno alla crescita e allo sviluppo della destinazione turistica Lignano.