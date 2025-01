A Lignano 100 mila presenze negli ultimi 4 giorni

Lignano ha registrato circa 100mila presenze tra il 29 dicembre 2024 e il primo gennaio 2025. E’ il risultato del rilevamento dei flussi turistici registrato nei 4 giorni attraverso le celle telefoniche (25mila presenze il 29 dicembre, 20mila il 30, 29mila il 31 e 26mila il primo giorno dell’anno).

“Tutte le manifestazioni proposte per dicembre e gennaio, assieme a Li.sa.gest. e PromoTurismo, hanno avuto un positivo riscontro di gradimento e l’effetto di portare diversi visitatori nella località”, commenta soddisfatto il consigliere delegato al turismo Massimo Brini, che ricorda gli eventi importanti ospitati nella località balneare con il programma di Natale d’A…Mare, come il concerto Gospel del 29 dicembre, lo spettacolo al CineCity del 30, la festa di piazza Fontana e di Parco San Giovanni Bosco per Capodanno e il concerto di Cristina D’Avena di ieri. “Se i presupposti per la stagione sono questi – aggiunge Brini – credo che possiamo aspettarci un 2025 sicuramente all’altezza della nostra località».

Cento le attività commerciali che hanno riaperto i battenti nelle ultime settimane. Ad incentivare l’apertura invernale, anche il programma di eventi organizzati per le feste. “Lungo l’asse centrale di Sabbiadoro sono rimaste aperte 79 attività commerciali, oltre una ventina a Pineta. Esercizi- sottolinea l’assessore alle attività produttive Liliana Portello – che senza il programma Natale d’A…Mare non avrebbero tenuto aperto per tutto il mese, ma probabilmente solo per le giornate clou delle feste”.