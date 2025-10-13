  • Aiello del Friuli
lunedì 13 Ottobre 2025
Economia

A Lignano convegno "Strumenti e opportunità per la crescita delle imprese"

Il 15 ottobre un incontro dedicato allo sviluppo imprenditoriale rivolto a operatori economici e professionisti del territorio
Redazione
Autore: Redazione

Confesercenti mandamento di Lignano Sabbiadoro organizza per mercoledì 15 ottobre, dalle ore 15 alle 18, presso l’Hotel Columbus di Lignano, un convegno “Strumenti e opportunità per la crescita della propria impresa”, con il patrocinio del Gruppo BCC Iccrea e della Banca di Udine.

Il programma dell’incontro – che si propone come occasione di confronto e aggiornamento per imprenditori, professionisti e operatori del settore – prevede l’intervento di esperti su temi di attualità del settore: dalla corretta gestione dei dati personali secondo la normativa vigente, illustrata dall’avvocato Gabriele Peressoni, all’analisi del nuovo Codice del Commercio e del Turismo in Friuli Venezia Giulia, a cura di Roberto Simonetti, presidente CAT Udine Confesercenti, e di Alberto Cicuta, direttore regionale Confesercenti FVG.

Si parlerà inoltre di tutela legale come strumento strategico per le imprese, di promozione turistica attraverso il blog tour, con gli esperti di TreAtiva Raffaele Tonetto e Riccardo Di Luca, e di ristorazione “gluten free” tra disinformazione e opportunità di mercato, a cura della coordinatrice regionale dei progetti AIC FVG, Jessica Vidusso. L’apertura dei lavori sarà affidata a Matteo Battiston, presidente del mandamento Confesercenti di Lignano Sabbiadoro. Aprirà i lavori il saluto del sindaco di Lignano Laura Giorgi.

