A marzo previsioni occupazionali in calo, nel trimestre recuperano i servizi

Per il mese di marzo in Friuli Venezia Giulia sono in calo le previsioni di entrata sia dell’industria (-9% su marzo 2024) sia dei servizi (-4,8%). Le imprese manifatturiere a marzo segnalano una contrazione delle entrate dell’11,3%. Nel settore dei servizi i cali vanno dal -3,8% nel commercio al -5% medio nei servizi a imprese e persone, passando per il -4,6% dei servizi turistici, alloggio e ristorazione. Lo evidenzia l’ultimo report Excelsior Unioncamere, elaborato per la regione dal Centro Studi della Camera di commercio Pordenone-Udine, che registra anche, sul trimestre marzo-maggio, la permanenza del calo nell’industria (-1.010 e -10,5% sullo stesso periodo del 2024) mentre un ritorno nell’abituale area positiva, pur se di poco, per i servizi, che infatti prevedono +10 e +0,05%. In particolare in aumento turismo, alloggio e ristorazione (+150 figure e +2,2% su marzo-maggio 2024), stabili il commercio e i servizi alle persone, in lieve calo i servizi alle imprese. “Un segnale – ha affermato il presidente Cciaa Giovanni Da Pozzo – che comunque ci fa confidare in una tenuta e nella vitalità del nostro tessuto produttivo. Certamente, il periodo è molto complesso, e i costi, soprattutto quello dell’energia, vanno a incidere pesantemente in una situazione già non facile. È necessario dunque intervenire, dove si può, per mitigare ove possibile gli effetti sull’economia di tutta l’instabilità internazionale”. Nel complesso, dunque, i contratti di assunzione (di durata superiore ad un mese o a tempo indeterminato) programmati dalle imprese del Friuli Venezia Giulia a marzo sono 8.710 (-580 e -6,2% su marzo 2024), sono invece 28.370 quelle previste per il trimestre marzo-maggio 2025 (-990 e -3,4% rispetto allo stesso periodo del 2024). A marzo l’industria nel suo complesso è alla ricerca di circa 2.930 lavoratori che salgono a quasi 8.600 nel trimestre marzo-maggio. Per il manifatturiero è previsto l’ingresso di 2.110 lavoratori nel mese e 6.280 nel trimestre. Sono 830 i contratti di assunzione programmati per marzo dalle costruzioni e 2.280 fino a maggio. Nel terziario sono 5.780 i contratti di lavoro che le imprese intendono attivare a marzo e 19.800 quelli previsti nel trimestre marzo-maggio. Si attesta complessivamente al 56,2% la quota di assunzioni di difficile reperimento soprattutto a causa della mancanza di candidati per ricoprire le posizioni lavorative aperte. Tra le figure professionali più difficili da trovare si segnalano analisti e specialisti nella progettazione di app (85,1%), i tecnici della distribuzione commerciale (83,3%) e in campo ingegneristico (79,9%). Nelle professioni commerciali e dei servizi, gli operatori della cura estetica (75,9%) mentre tra gli operai, gli operai specializzati addetti a costruzione e mantenimento di strutture edili (84,6%) e quelli specializzati nelle rifiniture delle costruzioni (74,3%).