A Milano l‘evento dei festival culturali del Friuli Venezia Giulia

Il sistema culturale del Friuli Venezia Giulia si è presentato a Milano nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 febbraio 2025, nell’ambito dell’evento “Un viaggio da fare 2025”, promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e curato da Massimiliano Finazzer Flory con partnership organizzativa di Fondazione Pordenonelegge. Un evento speciale dedicato alle realtà culturali del Friuli Venezia Giulia, una vetrina d’eccezione, progettata nella Libreria Mondadori Duomo, nel cuore della città, per raccontare la ricchezza di proposta culturale di una regione fra le più vivaci della scena nazionale. Il focus sui festival e i premi letterari e giornalistici del Friuli Venezia Giulia ha permesso di anticipare date e temi delle edizioni imminenti che si organizzano nel corso del 2025, in una carrellata introdotta dal curatore della rassegna Massimiliano Finazzer Flory e condotta dal direttore del Servizio cultura della Regione FVG Fabrizio Spadotto, con l’intervento di Tiziana Gibelli, già Assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia. Un’idea nata perché «i festival e i premi letterari e giornalistici della nostra regione hanno raggiunto ormai un elevato pregio qualitativo – ha sottolineato il vicepresidente della Regione autonoma Friuli Venezia Mario Anzil, Assessore regionale alla Cultura – e vogliamo adesso che ricevano il meritato riconoscimento internazionale grazie a questa prestigiosa vetrina milanese». Sono intervenuti il direttore artistico di Dedica Festival Pordenone Claudio Cattaruzza, la co-curatrice del festival vicino/lontano e Premio Terzani Paola Colombo, il direttore artistico di èStoria Festival Adriano Ossola, l’organizzatore di PordenonePensa Festival del Confronto Mario Boranga, il curatore del Festival del Giornalismo Leali delle Notizie Luca Perrino con la responsabile comunicazione Silvia De Michielis, l’organizzatrice di pordenonelegge Paola Schiffo che ha riferito anche del Premio Umberto Saba Poesia e del Premio Letterario Friuli Venezia Giulia “Il racconto dei luoghi e del tempo”, il direttore scientifico del Premio Friuli Storia Tommaso Piffer. Nel corso dell’incontro si è parlato del filo rosso che ogni festival ha avviato con la Capitale europea della Cultura GO! 2025, da poco inaugurata fra Gorizia e Nova Gorica. Il progetto proseguirà fino a domenica 16 febbraio, in arrivo anche il geniale cartoonist Francesco Tulio Altan, gli scrittori Paolo Rumiz, Mauro Covacich, Gian Mario Villalta e Tullio Avoledo.