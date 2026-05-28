A Monfalcone il mare torna protagonista con Promomare

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Discipline nautiche e sport acquatici di giorno, villaggio espositivo, degustazioni e spettacoli fronte mare al calar della sera. Dal 5 al 7 giugno torna a Monfalcone Promomare, appuntamento dedicato alla cultura marittima, alla nautica e alle discipline veliche, giunto alla nona edizione e articolato quest’anno su due location: Marina Julia dalle 10.00 alle 17.30 e il porticciolo Nazario Sauro dalle 18.00 alle 23.00.

L’evento è stato illustrato alla stampa mercoledì 27 maggio. Promomare conferma la vocazione marittima di Monfalcone e il legame strategico tra il porticciolo Nazario Sauro e Marina Julia, due poli che disegnano l’identità nautica della città. La manifestazione coincide con l’inaugurazione della stagione balneare, in programma venerdì 5 giugno alle ore 11.00 a Marina Julia, e si lega al nuovo collegamento marittimo del Delfino Verde, che dal 31 maggio al 20 settembre unisce Trieste, Sistiana e Duino a Monfalcone, punto più a nord del Mediterraneo.

Il trasporto pubblico via mare diventa così uno strumento di promozione turistica e di connessione tra le località del Golfo di Trieste, a conferma del rapporto diretto tra città e acqua. Con questa manifestazione l’amministrazione comunale pone la filiera del mare al centro dello sviluppo turistico, sportivo ed economico della città.

“Questa edizione di Promomare parte sotto ottimi auspici e rappresenta un’importante occasione per valorizzare ulteriormente il legame di Monfalcone con il mare – ha osservato il Sindaco di Monfalcone Luca Fasan – inoltre dal 31 maggio ripartirà il collegamento marittimo del Delfino Verde, che quest’anno si arricchisce delle nuove tappe di Duino e Sistiana, offrendo così a cittadini e turisti la possibilità di raggiungere Monfalcone via mare e attirare numerose persone in città. L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle ore 11.00 a Marina Julia, in concomitanza con l’avvio della stagione balneare. Un momento simbolico che segna l’inizio dell’estate monfalconese e che conferma la volontà della nostra amministrazione di continuare a investire sul mare e più in generale sulla valorizzazione del nostro territorio.”

“Promo Mare è l’interpretazione del rapporto della città con il proprio mare – ha sottolineato il consigliere delegato all’economia del mare, On. Anna Maria Cisint –. Monfalcone è il Punto più a Nord del Mediterraneo ed è, da sempre, mare e nautica. Sin dal primo anno abbiamo ritenuto fondamentale Promomare come strumento di valorizzazione dell’economia blu. Un obiettivo condiviso anche dalla Regione, che sostiene Monfalcone e la sua capacità di fare squadra. Il fatto che oggi Promomare venga considerato un appuntamento centrale per il territorio regionale conferma il grande lavoro svolto in questi anni: un risultato reso possibile dalla collaborazione costruita nel tempo tra istituzioni, operatori e associazioni del territorio.”

“Promomare rappresenta la vera Festa del Mare di Monfalcone – ha aggiunto il consigliere regionale Antonio Calligaris –. Le tante realtà e associazioni coinvolte dimostrano il forte legame tra la città e il suo mare. La Regione ha creduto fin da subito in questo progetto, sostenendone la crescita. Monfalcone oggi è l’esempio di come visione, programmazione e lavoro di squadra possano valorizzare il territorio e la sua vocazione marittima.”

Sarà Marina Julia ad accogliere il cuore sportivo della manifestazione. Dalle 10.00 alle 17.30 la spiaggia ospiterà prove e dimostrazioni di vela, surf, kite e altre discipline coordinate dalle associazioni nautiche del territorio e dalla Federazione Italiana Vela. Il pubblico assisterà alle esibizioni o vivrà in prima persona le diverse discipline, accessibili anche ai principianti, in un programma esperienziale pensato per famiglie e bambini.

Una novità tecnologica accompagna l’edizione 2026: una app dedicata consente a chi desidera provare gli sport del mare di prenotare la propria esperienza. Marco Arrigoni, Founder & CEO – Corporate Strategy di Mast ICC SB srl e Project manager di Promomare, sottolinea: «PromoMare 2026 punta anche sull’innovazione digitale con una nuova app sviluppata per prenotare le esperienze sportive e le attività dedicate ai più giovani a Marina Julia, organizzando in modo semplice e sicuro la partecipazione alle diverse discipline. Accanto alle attività in mare, il programma serale proporrà spettacoli con moto d’acqua, flyboard e momenti di intrattenimento musicale tra Marina Julia e il Porticciolo Nazario Sauro.»

Dalle 18.00 alle 23.00 il porticciolo Nazario Sauro ospiterà il villaggio serale di Promomare con 24 espositori tra stand associativi, aziende del settore nautico e aree dedicate alla degustazione di prodotti tipici regionali. La sala interna del nuovo Porticciolo Lounge Bar e Bistrot farà da cornice agli show cooking realizzati in collaborazione con l’Istituto Alberghiero I.S.I.S. “A. Pertini” di Grado e Monfalcone. Live music, DJ set e momenti divulgativi animeranno le serate sul mare. Dalle 19.30 andranno in scena, davanti al porticciolo, esibizioni gratuite di jet ski, moto d’acqua e flyboard, visibili dalla banchina.

Il programma riserva ampio spazio anche alle competizioni sportive e alla cultura della sicurezza. Domenica 7 giugno è il giorno della regata e delle relative premiazioni, mentre la Guardia Costiera prende parte alla manifestazione con attività dimostrative in mare. Nel corso delle tre giornate troveranno spazio inoltre conferenze e momenti divulgativi sulla sostenibilità, sul riciclo e sulla cultura del mare.

Tra le iniziative ospitate dalla manifestazione, dal 5 al 9 giugno il Golfo di Panzano accoglie il progetto Naufraghi, promosso dalla Federazione Italiana Vela nell’ambito della XIII Zona FIV. L’iniziativa coinvolge tecnici federali, istruttori, atleti, circoli velici, operatori del soccorso e professionisti del comparto nautico in un percorso di formazione teorico-pratica sulla sicurezza, sulla gestione delle emergenze e sulla salvaguardia della vita umana nelle attività veliche e nautiche.

Il programma alterna esercitazioni pratiche in acqua dedicate alle procedure di evacuazione e recupero degli equipaggi, simulazioni operative di emergenza, attività di addestramento tecnico a terra e incontri formativi sulla prevenzione e sulla gestione del rischio in mare. Naufraghi affianca il programma di Promomare 2026, a conferma della vocazione formativa che la manifestazione riserva al mondo della vela e della nautica.

Loris Plet, Direttore Yacht Club Monfalcone e Direttore e coordinatore attività a mare di Promomare, evidenzia: «La presenza diretta della Federazione Italiana Vela e della FIPSAS rappresenta un riconoscimento importante per PromoMare. Il progetto sviluppato con la Capitaneria di Porto e le federazioni nazionali, insieme all’esercitazione sulla sicurezza in mare ospitata a Monfalcone, conferma la crescita dell’evento e la sua progressiva affermazione nel panorama nautico nazionale.»

Promomare 2026 si conferma evento aperto alla cittadinanza e pensato per tutte le età, con accesso libero e gratuito a tutte le attività in programma. Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito www.promomare.it.