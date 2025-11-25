Un errore sulla retroetichetta del vino può costare migliaia di euro di multa, oppure compromettere la fiducia dei consumatori e il posizionamento del prodotto.

Basterebbero queste evidenze per comprendere quanto sia importante fare chiarezza su obblighi normativi, responsabilità e buone pratiche per la gestione delle retroetichette del vino.

A tale riguardo viene in soccorso l’azienda Tonutti Tecniche Grafiche di Fagagna che, con il supporto di Samorani Group, RGB Comunicazione, General Vetri e Direct from Italy e con il patrocinio de Le Donne del Vino, organizza per giovedì 27 novembre, con inizio alle 16, nella Torre di Santa Maria a Udine, l’incontro dal titolo “A norma di etichetta: come evitare errori e sanzioni”, un evento rivolto ai produttori vitivinicoli del territorio e aperto anche alla stampa.

L’intervento principale sarà a cura del Servizio Giuridico di Unione Italiana Vini, con Chiara Menchini, legale a supporto delle imprese vitivinicole italiane, che guiderà un’analisi pratica delle retroetichette e dei principali obblighi informativi.

L’evento di giovedì 27 novembre risulta essere dunque un’occasione esclusiva di formazione non soltanto per capire come evitare sanzioni e responsabilità legali nella gestione delle retroetichette del vino, ma anche per scoprire come l’etichetta possa diventare uno strumento di marketing e vendita, nonché per scambiare opinioni e punti di vista con altri produttori e professionisti del settore.