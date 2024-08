A novembre, via Leopardi e via Dante riavranno le loro siepi

In autunno via Leopardi e via Dante riavranno le loro siepi. Lo ha annunciato oggi l’assessore al Verde del Comune di Udine, Ivano Marchiol. La loro eradicazione non ha trovato il consenso di tanti udinesi. Una residente di Borgo Stazione, la sociologa Maria Bruna Pustetto, ha lanciato una petizione online per chiedere all’amministrazione comunale la loro ripiantumazione. “La volontà del Comune – dice Marchiol – non è di desertificare il quartiere, ma di migliorarlo, a partire dal verde”.

Tecnicamente, dice Marchiol, non sarebbe stato conveniente mantenere le vecchie siepi. Meglio piantarne di nuove.