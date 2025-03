A Pordenone gli Stati generali sull’edilizia pubblica del Nordest

Pordenone è pronta a ospitare un incontro tra tutti gli attori dell’Edilizia Residenziale Pubblica del Nordest, una sorta di “Stati Generali” per fare il punto sulla situazione attuale e sulle prospettive future dell’abitare popolare, partendo dalla situazione del territorio del Friuli Venezia Giulia.

L’iniziativa è di ATER Pordenone che ha proposto questo momento di incontro al Gruppo del Nord Est per l’edilizia residenziale pubblica, che ricomprende tutte le ATER del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e del Trentino Alto Adige, per venerdì 21 marzo alle 11 nella Fiera di Pordenone.

Di fatto sarà un’anteprima di Ecocasa, la fiera del settore casa da costruire e ristrutturare – con grande attenzione alla sostenibilità, al risparmio energetico e alla bioedilizia – che inizierà proprio quel giorno.

“Siamo pronti – dichiara Mauro Candido presidente di ATER Pordenone – ad accogliere presidenti, consiglieri e direttori del Gruppo del Nordest per l’Edilizia Residenziale Pubblica, insieme al quale abbiamo organizzato questa giornata che punta a mettere sul tavolo sfide e risposte comuni. Tra la conclusione dei bonus edilizi, aumento dei costi per i cantieri legati anche alla situazione internazionale e una domanda di alloggi popolari che rimane significativa, faremo il punto della situazione anche mettendo in luce le risposte positive che in questi anni abbiamo dato, dalle nuove costruzioni alla riqualificazione di immobili già esistenti fino al loro efficientamento energetico, fornendo case di qualità ai nostri locatari. Il tutto nel quadro del mandato, datoci dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di essere sempre più punto di riferimento anche per l’edilizia convenzionata e l’accoglienza di persone in difficoltà, come indicato dall’assessore regionale Cristina Amirante. Sarà importante condividere queste visioni con i nostri colleghi di tutto il Nordest”.

Il programma della giornata prevedeisaluti istituzionali del presidente di Ater Pordenone Mauro Candido e del presidente del Gruppo del Nord Est per l’Edilizia residenziale pubblica Francesca Tosolini. Il direttore di Ater Udine e di Ater Pordenone Lorenzo Puzzi introdurrà poi il convegno “Presente e prospettive dell’Edilizia residenziale pubblica nel Friuli”. A seguire l’intervento dall’assessore regionale a Infrastrutture e Territorio del Friuli Venezia Giulia Cristina Amirante e le conclusioni del presidente di Ater Pordenone Mauro Candido. Per il Comune di Pordenone presente l’assessore all’Urbanistica Lidia Diomede.