A PromoturismoFVG gestione area Ge.Tur Lignano

“La Giunta regionale ha autorizzato l’attribuzione di nuove competenze a PromoturismoFVG in materia di gestione di beni del demanio marittimo statale, caratterizzati da una forte vocazione socio-assistenziale e ricreativa. Nello specifico, verrà assegnata all’ente regionale la gestione diretta dell’ambito demaniale di Lignano Sabbiadoro attualmente affidato alla cooperativa Ge.Tur, la cui concessione è in scadenza il 31 dicembre 2025”. Lo ha comunicato l’assessore regionale al Patrimonio e Demanio Sebastiano Callari al termine della seduta di Giunta odierna. “Questo provvedimento mira a dare nuovo slancio all’area in oggetto in un’ottica di sviluppo integrato del territorio – ha aggiunto Callari – , nonché per la valorizzazione del ruolo strategico del il turismo regionale in termini di attività sportive, impianti e attività ricettiva”.

Secondo l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, “attraverso la gestione affidata a PromoturismoFVG l’area verrà sviluppata in sinergia con il territorio circostante, sulla stregua dell’esempio virtuoso di quanto fatto con la Darsena Porto Vecchio. Si punta ad uno sviluppo dell’attrattività turistica legata alla mobilità ciclistica, agli eventi e alle attività sportive, il tutto sempre nel rispetto dell’ambiente locale e garantendo il mantenimento di una fascia di spiaggia libera e della vocazione socio-assistenziale dell’area”.