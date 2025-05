A Sacile Career Day a scuola: 70 studenti e 20 aziende a colloquio

Per la prima volta l’Isis Sacile e Brugnera – IPSIA Piero Della Valentina ha ospitato un Career Day, iniziativa promossa per creare un ponte tra scuola e impresa, e avvicinare i giovani al mondo del lavoro. L’evento, organizzato dal Cluster della meccanica COMET in collaborazione con Adecco, era riservato a 70 studenti delle classi quarte e quinte dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica.

Stamattina gli studenti hanno sostenuto colloqui individuali con 18 aziende del territorio, che hanno presentato la loro realtà aziendale e le opportunità offerte. In preparazione all’evento, i ragazzi studiato e selezionato in anticipo le imprese con cui desideravano confrontarsi. Parallelamente, sono stati proposti agli studenti non impegnati nei colloqui in quel momento quattro laboratori tematici tenuti da esperti di Adecco, Regione FVG, Polo tecnologico Alto Adriatico, LEF.

Le aziende che hanno creduto fin da subito in questo progetto di avvicinamento tra scuola e impresa sono: Applyca Srl, Bortolin Kemo Spa, Bravin Srl, Cappellotto Spa, Carlieuklima Srl, Casagrande Spa, Fcf Fontanafredda Cold Forging Srl, Gammaplast Srl, Gtn Metal Srl, Handel Sollevamenti Srl, Modulmec Ingranaggi Srl, Rdz Spa, Ros Srl, Sarbo Spa, Savio Macchine Tessili Spa, T.S.M. Srl, Tecnoinox Srl, Tecnologika Srl.

“L’obiettivo del COMET è quello di portare sempre più giovani nelle aziende e viceversa, favorendo un dialogo costruttivo che rafforzi il legame tra formazione e lavoro – commenta il direttore Saverio Maisto -. Siamo fieri di essere parte attiva di questo percorso di crescita per il nostro territorio, ed è straordinario vedere con quanto entusiasmo i giovani sostengano i colloqui, mostrandosi desiderosi di imparare e mettersi in gioco. Iniziative come questa avvicinano da una parte i talenti al mondo del lavoro, dall’altro rafforzano il tessuto industriale del FVG.”