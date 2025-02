A San Daniele del Friuli 13 aziende del territorio cercano 140 lavoratori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Giornata di reclutamento a San Daniele del Friuli il 19 marzo tra 13 aziende attive nel territorio ovvero Acciaierie Venete di Buja, AMB di San Daniele, Besser Vacum di Dignano, Consorzio prosciutto San Daniele, Lima corporate Enovis di Villanova di San Daniele, Freud di Fagagna, Friulforgia di Sedegliano, Hosta Italia di Dignano, HPF di Forgaria nel friuli, Pulitecnica Friulana di Udine, Pratic di Fagagna, PrimaCassa di Martignacco e la S.P. Automation di Buja. Le imprese cercano personale per 140 posti di lavoro. Il recruiting day è organizzato dai Servizi per il lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Comune di San Daniele del Friuli e l‘Agenzia per il Lavoro Manpower.