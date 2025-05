A San Vito presentato Ribolla Gialla Wine Festival

Terza edizione a San Vito al Tagliamento per il Ribolla Gialla Wine Festival, manifestazione dedicata al più celebre vino autoctono del Friuli Venezia Giulia e capace di guadagnarsi in poco tempo il suo spazio tra le manifestazioni enologiche regionali. Dal 31 maggio al 2 giugno oltre 40 appuntamenti insieme a 12 punti enogastronomici nel contesto del centro storico sanvitese. Oggi 28 maggio nella sala consiliare del Municipio la presentazione ufficiale.

“Il Ribolla Gialla Wine Festival – dichiara l’assessore alla Vitalità Andrea Bruscia – è divertimento, buon vino e buon cibo, ma soprattutto è cultura: una cultura che nasce dal racconto di un prodotto simbolo della nostra regione e che valorizza il lavoro di tante persone, di tante aziende, di un intero territorio. Dietro ogni calice di Ribolla Gialla ci sono storie di passione, di tradizione e di innovazione: ed è questo patrimonio che il Festival vuole mettere in luce e celebrare. È un cammino che parte dalle nostre radici e si apre al futuro, costruendo insieme una comunità ancora più viva, accogliente e consapevole del proprio valore”.

Il Ribolla Gialla Wine Festival è organizzato dal Comune di San Vito al Tagliamento – Assessorato alla Vitalità in collaborazione con Città del Vino Coordinamento FVG, Sorsi e Percorsi, Unidoc FVG, C’entro anch’io, Fondazione Pordenonelegge, Le Donne del Vino Delegazione FVG, Pro San Vito, Confcommercio – Ascom Pordenone.

Sono intervenuti alla presentazione – insieme all’assessore Bruscia e a Micaela Paiero a capo dell’organizzazione dell’evento per il Comune – Valentina Gasparet di Pordenonelegge che ha illustrato i due incontri tra letteratura e gusto che saranno proposti quest’anno al Festival, Antonio Tesolin del Coordinamento delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia che ha sottolineato l’importanza di San Vito all’interno dell’associazione regionale, Josef Parente direttore tecnico-scientifico del Festival che ha raccontato l’importante momento di approfondimento sulla viticoltura sostenibile e Maria Teresa Gasparet responsabile delle degustazioni e della Selezione delle migliori Ribolla Gialla di cui saranno annunciati i vincitori durante l’inaugurazione della manifestazione.

IL FESTIVAL IN SINTESI

Terza edizione del Festival che – al fianco della preziosa guida di Maria Teresa Gasparet curatrice della Selezione e delle degustazioni – accoglie con entusiasmo Josef Parente, già direttore dell’ERSA e ora direttore tecnico-scientifico della manifestazione: un innesto importante, che arricchisce il progetto con esperienza e nuove prospettive. Anche l’offerta si rinnova e si amplia, grazie alla partecipazione di eccellenze come la famiglia Nonino, simbolo della qualità friulana riconosciuta nel mondo che celebra i 50 anni della sua celebre grappa monovitigno e Michele Piagno, barman sanvitese di caratura internazionale, che ha ideato tre nuovi cocktail a base di Ribolla Gialla dedicati a San Vito. Con loro la cantina Collavini e la sua Ribolla Gialla d’eccellenza nonché la storica Trattoria Da Nando di Mortegliano, oltre alla novità dell’Enoteca sotto la loggia con i vini della Selezione “Calici di Ribolla Gialla”. Inoltre, quest’anno il Festival avrà il piacere di ospitare Francesco Quarna e Maurizio Rossato, voci amatissime di Radio Deejay, che porteranno la loro energia e il loro racconto appassionato di vino e musica all’interno del Festival. Prosegue anche, per il secondo anno consecutivo, la collaborazione con Pordenonelegge, una sinergia preziosa che unisce cultura, territorio e narrazione di qualità: autori ospiti di questa edizione Catena Fiorello Galeano con il suo libro “Granita e baguette Una notte d’amore a Parigi al sapore di Sicilia” (Giunti) il 1 giugno alle 18 (presenta Valentina Gasparet) e Luca Pappagallo con il suo libro “La nostra cucina di casa – Oltre 100 golose ricette per riscoprire il gusto italiano di mettersi a tavola” (Vallardi) il 2 giugno alle 18.30 (presenta Gabriele Giuga), sempre in piazza del Popolo (in caso di maltempo all’Antico teatro sociale Arrigoni). E ancora 4 degustazioni Masterclass con anche un omaggio ai vini sloveni e alla capitale europea della cultura Go!2025 Nova Gorica Gorizia insieme a Le Donne del Vino FVG e una speciale degustazione all’interno del nuovo Museo tattile. Per gli appassionati di calcio sabato 31 maggio alle 20.30 su maxischermo la finale di Champions League.

IL NUOVO GREEN CARPET

Il Ribolla Gialla Wine Festival vede l’esordio della nuova copertura in erba sintetica – un vero e proprio green carpet – acquistata dal Comune di San Vito per i suoi grandi eventi. Posizionata in piazza del Popolo nell’area delle casette, servirà poi anche per la successiva Piazza in Fiore e per gli altri appuntamenti dell’anno. Un tappeto verde che “unisce” le varie anime della festa e che rappresenta un punto di aggregazione di gioco per i bimbi.

WINE AND FOOD

Fulcro della manifestazione l’offerta enogastronomica con le casette in piazza del Popolo pronte a servire calici di Ribolla Gialla e altri vini insieme a gustosi stuzzichini. Saranno presenti Bar Moro e Cicchetti Avenue, Latteria di Visinale, Cantina Augusta, Bar Centrale Zoppola, Ai Tigli Savorgnano, Vini del Rizzo, Porta Antica e Trattoria Barbe Blas. Inoltre due cantine a cielo aperto in piazzetta Peschiera con Cantina Bagnarol e nel giardino di Palazzo Rota con Cantina di Ramuscello e San Vito. Sempre in parco Rota anche il chiosco della Pro Loco San Vito. Oltre alle casette e alle cantine a cielo aperto, quest’anno sotto la Loggia Comunale c’è la novità dell’Enoteca FVG, uno spazio dedicato per degustare le Ribolle vincitrici della 2a Selezione Ribolla Gialla Wine Festival 2025. Ogni giorno della manifestazione casette, cantine, chiosco, enoteca saranno aperti dalle 11 fino a tarda sera. Inoltre ad arricchire l’offerta anche bar e ristoranti del centro di San Vito.

ANTEPRIMA

Aspettando il…Ribolla Gialla Wine Festival è un’anteprima teatrale che si terrà all’Antico teatro sociale Arrigoni venerdì 30 maggio alle 20.30. “I veri intenditori degustano i segreti – La storia di Salvador Dalì” è lo spettacolo su prenotazione ([email protected]) che unirà arte e vino. Insieme alla compagnia A delinquere.

INAUGURAZIONE CONVEGNO SUL VIGNETO DEL PAPA E PREMIAZIONE SELEZIONE

L’Antico teatro sociale Arrugoni ospiterà l’inaugurazione ufficiale del Ribolla Gialla Wine Festival alla presenza delle autorità sabato 31 maggio alle 10.30. Al centro del programma della mattinata il convegno “La sostenibilità in viticoltura L’esempio del vigneto Laudato si’ – Castelgandolfo”.

Modera Josef Parente e interverranno il professore Enrico Peterlunger dell’Università di Udine, Giannola Nonino e Antonio Zuliani presidente della Cantina Rauscedo. A seguire premiazione delle cantine vincitrici Seconda Selezione Ribolla Gialla insieme alla curatrice Maria Teresa Gasparet. I 58 vini partecipanti sono stati suddivisi nelle seguenti tipologie: Ribolla Gialla secca e tranquilla; Ribolla Gialla secca e tranquilla macerata; Ribolla Gialla spumante Metodo Charmat; Ribolla Gialla spumante Metodo Classico. Il brindisi inaugurale si terrà alle 12.30 nella Loggia comunale dove da quest’anno c’è l’Enoteca Fvg: cin cin con i vini di Cantina Collavini, l’aperitivo Nonino e le delizie di Trattoria da Nando. Il programma della mattinata vede la collaborazione dell’Università degli studi di Udine, Assoenologi sezione FVG, Unidoc FVG, Città del Vino FVG, Sorsi e Percorsi.

VIAGGIO NELLE STORIE E NEI SAPORI CON PORDENONELEGGE

Insieme a Pordenonelegge il Festival incontra gli autori tra cucine, racconti, profumi, amori. Due appuntamenti speciali, che accompagnano in un sorprendente viaggio attraverso i sapori, i profumi, le tradizioni che arrivano dalle tavole imbandite, dalla bellezza dei luoghi, dai ricordi e dalla magia del racconto.

Autori ospiti di questa edizione la scrittrice Catena Fiorello Galeano con il suo libro “Granita e baguette Una notte d’amore a Parigi al sapore di Sicilia” (Giunti) il 1 giugno alle 18 (presenta Valentina Gasparet) e lo chef Luca Pappagallo con il suo libro “La nostra cucina di casa – Oltre 100 golose ricette per riscoprire il gusto italiano di mettersi a tavola” (Vallardi) il 2 giugno alle 18.30 (presenta Gabriele Giuga), sempre in piazza del Popolo (in caso di maltempo all’Antico teatro sociale Arrigoni).

MASTERCLASS

Quattro le Masterclass da non perdere. Si tratta di degustazioni con prenotazione consigliata su piattaforma Eventbrite. Pagamento in loco, presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio.

Costo: € 10,00 (per degustazione) – Informazioni: 328 3063390 (dal lunedì al venerdì, 10:00 – 12:00).

Domenica 1 giugno alle 11 in Sala Consiliare “Il vino che unisce i confini – Degustazione di Ribolla Gialla Italia-Slovenia” a cura dell’Associazione Le Donne del Vino FVG. Un percorso enologico raffinato che supera le barriere geografiche insieme alla complessità e l’armonia della Ribolla Gialla. Un’esperienza guidata dall’esperienza, passione e professionalità delle Donne del Vino FVG.

Domenica 1 giugno 15:00 in Palazzo Altan “Essenza di Ribolla – Un’esperienza sensoriale nel cuore del MUTAT”. Al Museo Tattile MUTAT di Palazzo Altan, un’esperienza sensoriale sulla Ribolla Gialla: percorso olfattivo con la sommelier Maria Teresa Gasparet, esplorazione tattile con i volontari MUTAT e degustazione di due calici. Evento in collaborazione con Polaris Amici del Libro Parlato.

Domenica 1 giugno alle 17:00 in Sala Consiliare “Ribolla a 360° – Sei Assaggi, Mille Emozioni!”

Un viaggio sorprendente con Maria Teresa Gasparet. Un incontro per scoprire la Ribolla Gialla in tutte le sue sfumature: sei degustazioni, dallo spumante vivace alla versione tradizionale, fino alla macerata, intensa e originale. Un’esperienza divertente e stimolante.

Lunedì 2 giugno alle 11:00 in Sala Consiliare “Ribolla Gialla: L’Arte delle Bollicine – Le bollicine di Ribolla raccontano la terra” con Maria Teresa Gasparet. Sei calici, sei emozioni. Dal sussurro fruttato della pianura al tocco minerale delle colline, la Ribolla Gialla danza in bollicine tra tradizione e innovazione. Un brindisi alla meraviglia del territorio, in tutte le sue sfumature.

Degustazioni che vedono la collaborazione di Sorsi e Percorsi, Unidoc FVG, Assoenoligi FVG, Go!2025, Le Donne del Vino FVG, Polaris Mutat.

OMAGGIO AI NONINO

Il Ribolla Gialla Wine Festival celebrerà i “Cinquanta Anni del Premio Nonino – Per la valorizzazione della civiltà contadina”. Sabato 31 maggio alle 17:30 sulle Gradinate del Castello – insieme ad Angelo Floramo (vincitore nel 2024 del Premio Nonino Risit d’Aur) – Giannola e Antonella Nonino racconteranno i cinquant’anni del Premio, nato nel 1975. A seguire, brindisi in Corte del Castello con l’aperitivo Nonino. Ingresso libero.

Nel 1975, ricercando gli antichi vitigni autoctoni friulani per distillarne le vinacce, i Nonino scoprono che la coltivazione dei più rappresentativi – quali Schioppettino, Pignolo e Tazzelenghe – era stata proibita. Ad essi si aggiunge la Ribolla Gialla. Con lo scopo di “stimolare, premiare e far ufficialmente riconoscere gli antichi vitigni autoctoni friulani e preservare così la biodiversità del territorio”, istituiscono il Premio Nonino Risit d’Aur e una borsa di studio. Nel 1977 al Premio affiancano il Premio Nonino di Letteratura e dal 1984 la Sezione Internazionale.

I TRE DRINK IN ONORE DI SAN VITO

Domenica 1 giugno alle 19 nell’Enoteca Fvg sotto la Loggia comunale il barman sanvitese di fama internazionale Michele Piagno presenterà la sua arte liquida con “Ribolla in mix”. Accompagnerà gli avventori in un viaggio sensoriale tra sapori, profumi e suggestioni del territorio, con una drink list pensata solo per il Festival: Tagliamento Breeze, Porta San Vito, Borgo Antico.

MUSICA E SPETTACOLI

Sabato 31 maggio alle 19:30 in Piazza del Popolo “Deevino” degustazione musicale con Francesco Quarna e Maurizio Rossato direttamente da Radio Deejay. I due dj, appassionati di vino, conducono un percorso attraverso i grandi autori della letteratura e al loro rapporto con il territorio e i suoi prodotti, come per l’appunto il vino. Le parole, accompagnate da musica e immagini, raccontano il territorio, i suoi sapori e la sua storia.

Sabato 31 maggio alle 20:30 in Piazza del Popolo Finale di Champions League Psg-Inter live su maxischermo. In collaborazione con Inter club Toni Perissinotto San Vito al Tagliamento.

Domenica 1 giugno alle 21 in Piazza del Popolo “Beat Re_generation” concerto di Roby Serafin 50 anni di vita in musica – con il supporto de Gli Alisei.

Domenica 1 giugno alle 22 in Corte del Castello “Indie power”, il party indie più grande d’Italia. DJ set con ingresso libero.

Lunedì 2 giugno alle 17 in Piazza del Popolo “Aperitiviamo…” Dj set finale con Nik Dj.

E inoltre per i più piccoli domenica 1 giugno alle 16 in Auditorium Zotti spettacolo “Pippi Calzelunghe”, posto gratuito su prenotazione.

MERCATINI

Domenica 1 giugno tutto il giorno in via Manfrin e via Amalteo Mercatino dell’antiquariato e della creatività.

Lunedì 2 giugno tutto il giorno in via Manfrin e via Amalteo Mercatino della creatività.

EVENTI 2 GIUGNO

Lunedì 2 giugno alle 9.30 Pedalata naturalistica da Parco Falcon Vial con il Gsd Favria. Alle 10 in teatro Arrigoni gli studenti raccontano la Costituzione in occasione della Festa della Repubblica. Alle 18 in piazzetta Stadtlohn Concerto per la Festa della Repubblica, con l’Associazione Filarmonica Sanvitese.

LE PROPOSTE DELLA PRO SAN VITO

Sabato 31 maggio in parco Rota con la Pro San Vito alle 16:30 Musica e Palloncini con Fiorella, alle 17:30 Magia col Mago Deda, alle 18:30 Bolle e Baby Dance con Fiorella e alle 20:30 Mamagiò Band Trio Acustico. Domenica 1 giugno alle 9 Scodinzolando evento cinofilo, alle 10 animazione per bambini con Albicocca, alle 17.30 Glitter e tattoo bar, alle 19.30 musica con 432hz bar, cover anni 80/90/00. Lunedì 2 giugno alle 10 La città dei fiori letture per bambini e attività creative, alle 15 Truccabimbi con Albicocca, alle 17.30 Barabba show spettacolo di strada, alle 18 Acoustic live con gli allievi della scuola Voiceart, alle 20.30 Acoustic duo in concerto.

MOSTRE

Durante il Festival si possono visitare le mostre “Theatron” di Euro Rotelli nella chiesa di San Lorenzo, “Grande Patriarcato” del Gruppo Archeologico Aquileiese al Castello nel secondo piano.

Inoltre le mostre mercato di Viviano di Bella al Castello nel primo piano e Arkemia – Sculture illuminanti di Monica Fedeli nella Casa del Cappellano del Complesso dei Battuti.