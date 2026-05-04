A scuola di sostenibilità

Nuova iniziativa di Agrifood FVG per sostenere le Pmi nella sfida della crescita competitiva. Ha infatti ideato un innovativo ciclo di incontri formativi pensati su misura per le imprese del territorio e ospitati direttamente in realtà di eccellenza del settore agroalimentare. L’obiettivo è chiaro: approfondire le tematiche strategiche per lo sviluppo aziendale, favorendo al contempo un confronto diretto e autentico tra le diverse realtà produttive della regione.

La vera novità di questa edizione, in programma tra maggio e giugno, risiede nel format. Le attività, rivolte alle oltre mille aziende del marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia”, usciranno dalle aule tradizionali per entrare nel cuore pulsante della produzione. Gli incontri si svolgeranno infatti direttamente all’interno di alcune tra le aziende più virtuose del territorio.

“Questa impostazione ‘sul campo’ permetterà ai partecipanti di unire l’alta formazione alla conoscenza pratica, toccando con mano modelli organizzativi, processi innovativi e soluzioni già testate con successo – commenta il direttore di Agrifood FVG, Pierpaolo Rovere -. È quindi un modo concreto per valorizzare e condividere il vasto patrimonio di competenze della nostra regione”.

Il percorso toccherà i temi caldi del mercato globale, alternando la voce di esperti e professionisti a momenti di networking e visite guidate, spesso coronate dalla degustazione dei prodotti delle aziende ospitanti.

La tabella di marcia è fitta e prestigiosa. Il debutto è fissato per il 6 maggio alla Roncadin di Meduno, dove si parlerà di gestione sociale in azienda. Si proseguirà il 21 maggio con il Gruppo Illiria di Udine, focalizzandosi su sostenibilità e obiettivi Sdgs, per poi spostarsi il 27 maggio a Tolmezzo, presso Gustochef, per un focus su nuove tecnologie e ricerca. Il mese di giugno vedrà invece protagonisti due giganti del settore: il 5 giugno a Trieste Illycaffè aprirà le porte per approfondire il tema delle certificazioni di sostenibilità, mentre la chiusura del ciclo è affidata a Biolab di Gorizia il 18 giugno, con un incontro dedicato allo sviluppo di nuovi prodotti.

“Con questo nuovo ciclo di formazione – spiega il presidente della fondazione Pier Giorgio Sturlese – vogliamo offrire alle imprese non solo strumenti concreti di crescita, ma anche occasioni di confronto diretto, valorizzando le esperienze già presenti e favorendo la creazione di nuove sinergie”.

Oltre all’alto valore formativo e relazionale, la partecipazione agli incontri ha un risvolto pratico fondamentale: permetterà infatti di completare le ore di formazione obbligatorie previste dal Regolamento del Marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia”. Mentre per le aziende socie della Fondazione la partecipazione è gratuita, per le altre realtà è previsto un contributo minimo, confermando così il ruolo pubblico di Agrifood FVG nel sostenere attivamente il tessuto economico locale.