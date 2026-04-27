A Tavagnacco incontro pubblico sui lavori argine torrente

Il Consorzio di bonifica pianura friulana, in collaborazione con il Comune di Pagnacco e il Comune di Tavagnacco, organizza un incontro pubblico martedì 28 aprile alle ore 18.30, presso il centro civico di Branco di Tavagnacco, per illustrare gli interventi di messa in sicurezza idraulica e protezione dell’argine del torrente Cormor da attuare nei territori dei Comuni rivieraschi, finanziati dalla Regione FVG per un importo di 344.000 euro. Saranno presenti i vertici consortili e i tecnici che hanno curato la progettazione, le due amministrazioni comunali, consiglieri regionali.