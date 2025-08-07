A Trieste nuovo punto Despar, Roberti: “Più lavoro in città”

“Credere in un territorio non significa soltanto offrire ai cittadini e ai tantissimi turisti che ogni giorno attraversano questa piazza un servizio nuovo e di qualità che prima non c’era; così come non significa soltanto riqualificare e riutilizzare uno spazio di pregio che era stato abbandonato ed era finito in disuso. Significa anche dare lavoro a tante altre persone, oltre a quelle che direttamente troveremo tra gli scaffali di questo supermercato: imprese e professionisti che hanno contribuito al progetto generando economia per la nostra comunità”.

Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, in occasione dell’inaugurazione del 30º punto vendita Despar in città, realizzato all’interno dello storico Palazzo Fontana, nella zona di Cavana, dove saranno impiegati 21 operatori, di cui la metà giovani neoassunti. Tra i presenti il sindaco Roberto Dipiazza e il direttore di Aspiag Service Despar per il Friuli Venezia Giulia, Fabrizio Cicero.

Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, portando i saluti del governatore Massimiliano Fedriga, quella di oggi non rappresenta la conclusione del piano di investimenti di Despar a Trieste e “come istituzioni continueremo a dare la massima collaborazione – ha concluso Roberti – per quanto questa azienda sta facendo di positivo, in termini occupazionali ed economici, per Trieste e il Friuli Venezia Giulia”.