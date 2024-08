A Trieste prezzi aumentano dello 0,4% a luglio, +1,7% in un anno

A luglio la stima definitiva dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività del comune di Trieste ha registrato un aumento dello 0,4% a livello congiunturale e dell’1,7% rispetto a luglio 2023. Lo rende noto l’Ufficio statistica comunale.

Rispetto a giugno, a luglio sono aumentati in particolare i prezzi di abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+3%), di ricreazione, spettacoli e cultura (+0,8%), di trasporti (+0,5%) e di servizi ricettivi e di ristorazione (+0,4%). In calo invece comunicazioni (-0,7%) e prodotti alimentari e bevande analcoliche (-0,2%); restano invariati i prezzi di istruzione, bevande alcoliche e tabacchi, abbigliamento e calzature.

A livello tendenziale, la voce abitazione, acqua, elettricità e combustibili segna -0,8%. In calo anche il prezzo delle comunicazioni (-4,7%), mentre tutte le altre voci subiscono un rialzo. I rincari maggiori li registrano servizi ricettivi e di ristorazione (+6,1%), istruzione (+3,4%), bevande alcoliche e tabacchi (+2,4%) e ricreazione, spettacoli e cultura (+2,2%).