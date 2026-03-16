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L’abete di risonanza in mostra a Trieste

L’esposizione temporanea, visitabile fino al 18 aprile, mostra come la cura del bosco, la selezione del legno e la maestria artigiana si intreccino nella creazione di strumenti preziosi
Alessandro Di Giusto
Autore: Alessandro Di Giusto

L’abete diventa suono, la foresta si trasforma in strumento, la tradizione incontra la ricerca: è questo il cuore dell’incontro inaugurale che apre a Trieste la mostra dedicata all’abete di risonanza, un suggestivo viaggio nella natura accompagnato dalla musica di violini.

L’appuntamento, in programma per mercoledì 18 marzo dalle 17.30 alle 19 presso Foresta in città, in via Giusto Muratti 1 a Trieste, segna l’avvio di un’esposizione temporanea – visitabile fino al 18 aprile – che propone un racconto immersivo tramite pannelli, materiali e storie, mostrando come la cura del bosco, la selezione del legno e la maestria artigiana si intreccino nella creazione di strumenti preziosi.

L’iniziativa, patrocinata della Regione FVG, è promossa da Cluster Legno Arredo Casa FVG, Legno Servizi e Centro giuliano di musica antica – Dramsam, e nasce per raccontare la filiera dell’abete di risonanza, un materiale prezioso che da secoli offre la voce agli strumenti musicali. Il professor Giorgio Alberti, docente dell’Università di Udine – Dipartimento di Scienze agroalimentari e ambientali, accompagnerà il pubblico alla scoperta delle caratteristiche che rendono unico questo legno e del percorso che dalle foreste del FVG lo porta fino ai laboratori dei liutai. A seguire, i musicisti del Dramsam offriranno un’esibizione dal vivo, risultato finale di questa filiera virtuosa.

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