A Udine apre ufficialmente il nuovo infopoint culturale

Dopo il successo registrato nella fase di sperimentazione dei mesi scorsi, apre ufficialmente al pubblico il nuovo infopoint culturale situato sotto il porticato di Palazzo D’Aronco, in via Rialto, nel cuore della città.

A partire da domani, martedì 31 marzo, la postazione diventerà un punto di riferimento stabile per cittadine, cittadini e visitatori, offrendo informazioni aggiornate sull’agenda culturale della città e in particolare sulla programmazione del Teatro nuovo Giovanni da Udine.

Presso l’infopoint, che è stato realizzato grazie ad alcuni lavori di ammodernamento e sarà gestito dalla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, sarà possibile tra le altre cose, acquistare biglietti e abbonamenti per spettacoli e concerti in cartellone. Sarà inoltre possibile consultare l’intera offerta culturale cittadina, comprese le iniziative promosse dal Comune di Udine, dai Musei Civici e dalle associazioni del territorio in collaborazione con l’amministrazione comunale.

All’interno dello spazio sarà disponibile anche materiale informativo e promozionale relativo agli eventi e alle attività culturali, affiancato da un moderno monitor messo a disposizione dal Comune e gestito dal personale della Fondazione, pensato per garantire un aggiornamento continuo e immediato della programmazione.

L’infopoint sarà aperto al pubblico dal martedì al sabato, esclusi i festivi, dalle 15.30 alle 18.30. Saranno accettate diverse modalità di pagamento, tra cui bancomat, carte di credito e Satispay, con l’unica esclusione del pagamento in contanti.

In occasione delle festività pasquali, il servizio resterà sospeso da venerdì 3 a lunedì 6 aprile compresi.

Le dichiarazioni

“Ci siamo impegnati a fondo per dare nuova vita agli spazi di proprietà del Comune in centro storico. Tra questi, c’è anche il nuovo infopoint culturale, che, grazie alla collaborazione con Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, siamo sicuri potrà diventare un punto nevralgico per l’informazione sugli eventi organizzati in città. L’informazione al cittadino è un aspetto che stiamo curando e intendiamo curare sempre di più, uno spazio fisico dedicato è senz’altro un passo avanti notevole”, commenta l’Assessora al patrimonio e Smart city Gea Arcella.

“Apriamo alla città un punto stabile dedicato all’informazione culturale, un nuovo servizio dedicato a cittadini e turisti, che aiuterà anche a mettere in mostra l’attività del Teatro, del Comune e delle tante realtà culturali che operano sul territorio. L’apertura di oggi è un altro passo importante nella collaborazione tra il Comune e la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, un lavoro che testimonia la grande attenzione di questa amministrazione nella valorizzazione e nell’investimento sui presidi culturali della città. Tra cui il Teatrone, sul quale sono in corso importanti opere. La cultura e la capacità di un territorio di diffonderla cresce anche e soprattutto attraverso investimenti mirati come quelli che abbiamo promosso nei due anni passati”, è la dichiarazione dell’Assessore alla cultura Federico Pirone.

“Da oggi disponiamo nuovamente di un’importante vetrina nel centro cittadino”, sottolinea Paolo Vidali, presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine. “Il nuovo infopoint permetterà di dare ancor più visibilità alla nostra programmazione ma rappresenterà soprattutto un servizio per i cittadini grazie alla sua posizione strategica. Sarà inoltre un efficace punto di accoglienza per i turisti, che potranno reperire qui tutte le informazioni utili sia sugli eventi in cartellone sia sull’acquisto dei biglietti”.