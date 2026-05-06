A Udine arriva Pint of Science: la scienza entra nei pub tra spazio, IA e grandi carnivori

Dal 18 al 20 maggio 2026 arriva per la prima volta a Udine Pint of Science, il festival di divulgazione scientifica più grande al mondo, nato nel 2013 nel Regno Unito e oggi presente in 27 nazioni su cinque continenti, giunto all’undicesima edizione italiana. L’evento, su scala nazionale, raduna quest’anno 90 locali in 28 città del nostro Paese, tra le quali, da quest’anno, anche a Udine.

Il format è semplice e vincente: ogni sera, un ricercatore presenta il proprio lavoro in modo informale e accessibile, interagendo con il pubblico pronto a rispondere a qualsiasi curiosità. Niente convegni, niente palchi o distanze: solo scienza e curiosità in un’atmosfera volutamente informale. Il programma 2026 attraversa i fronti più caldi della ricerca contemporanea: intelligenza artificiale, missioni spaziali, computer quantistici, onde gravitazionali, biologia delle sostanze psichedeliche e dei tumori della pelle, evoluzione e adattamento, ma anche riflessioni sociali sul mondo in bilico tra sicurezza e difesa. I talk sono organizzati in sei aree tematiche che toccano medicina, chimica, astronomia, neuroscienze, ambiente, tecnologia e società: Atoms to Galaxies (chimica, fisica e astronomia), Beautiful Mind (neuroscienze e psicologia), Our Body (biologia umana), Planet Earth (scienze della terra e zoologia), Social Sciences (legge, storia e scienze politiche) e Tech Me Out (tecnologia).

IL PROGRAMMA DI UDINE

Per la prima edizione Udine propone un trio di ricercatori di massimo livello, toccando tre dei sei temi proposti nel festival.

La prima sera, per il tema Atoms to Galaxies sarà presente Fabrizio Fiore, dell’INAF-Istituto Nazionale Astrofisica che presenterà la missione Artemis II cercando di spiegare come mai c’è voluto così tanto tempo perché si tornasse sulla luna.

La seconda serata sarà la volta di Alessandro Fabris dell’Università di Trieste con il tema Tech Me Out che introdurrà il pubblico al mondo degli algoritmi, spiegano come influiscono sulla nostra quotidianità e quali sono i rischi del loro utilizzo.

Mercoledì 20 maggio, toccherà a Stefano Filacorda dell’Università di Udine chiudere le tre serate del festival presentando uno studio sulla nostra convivenza con i grandi carnivori per il tema Planet Earth.

“Siamo estremamente felici di portare Pint of Science per la prima volta a Udine.” – dichiara il referente locale Alexandro Saro – “Per questa prima edizione cercheremo di far conoscere il festival per quella che è la sua caratteristica principale: portare la Scienza al grande pubblico in modo semplice, comprensibile e in un contesto informale favorendo un dialogo diretto, genuino e senza barriere, condizione necessaria perché la Scienza sia davvero alla portata di tutti“.

Il festival è reso possibile dall’entusiasmo di oltre 300 volontari distribuiti in tutta la penisola e da una fitta rete di partner. A livello nazionale, la kermesse è sostenuta dallo sponsor principale del festival INFN (presente fin dalla prima edizione italiana) e dall’INAF (partner fondamentale per il tema Atoms to Galaxies).

Un ringraziamento va al pub The Black Stuff di via Gorghi 3 che ha accettato la sfida con entusiasmo, permettendo di trasformare il bancone in palcoscenico per la conoscenza.

L’ingresso agli eventi è libero, ma per assicurarsi un posto in prima fila e non perdersi nemmeno un sorso di conoscenza, è fortemente consigliato prenotare in anticipo al 0432 508396.