A Udine mezzo milione in più per il fondo affitti a sostegno delle famiglie

Il Comune di Udine ha deciso di integrare con risorse proprie il Fondo affitti destinato a sostenere le famiglie della città nel pagamento dei canoni di locazione. Fino ad oggi, il sostegno ai nuclei familiari in difficoltà era garantito esclusivamente dai fondi trasferiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia. L’attuale amministrazione, riconoscendo l’importanza di rafforzare le misure di sostegno sociale, ha stanziato risorse aggiuntive dal proprio bilancio per ampliare l’entità dei contributi erogati.

Il Fondo affitti, istituito a livello nazionale con la Legge 431/1998 e regolato a livello regionale dalla L.R. 1/2016, prevede l’erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione alle famiglie che presentano un’incidenza del canone di affitto sul proprio ISEE pari almeno al 14% (prima fascia) o al 24% (seconda fascia). Il bando per l’assegnazione del contributo viene pubblicato annualmente dal Comune di Udine.

Nel biennio 2023-2024, il numero di domande pervenute si è mantenuto stabile: 1.777 richieste nel 2023, di cui 1.681 accolte, e 1.758 richieste nel 2024, di cui 1.614 accolte (le non accolte non posseggono i requisiti). Tuttavia, il Comune ha deciso di integrare in maniera corposa i fondi compiendo una precisa scelta volta a garantire un maggiore sostegno economico alle fasce deboli.

Grazie allo stanziamento di risorse aggiuntive per un totale di € 458.393,34 dal bilancio comunale, nel 2024 il contributo medio per famiglia è aumentato in modo significativo, passando da € 1.327 nel 2023 a € 2.028 nel 2024, con un incremento del 53%. Di conseguenza, la percentuale del contributo erogato rispetto al fabbisogno è passata dal 46% nel 2023 al 71,5% nel 2024.

L’Assessore alla Salute ed Equità Sociale, Stefano Gasparin, ha dichiarato: “Con questo intervento, il Comune di Udine dimostra con i fatti la propria attenzione verso chi ha più bisogno. Non ci siamo limitati ad amministrare le risorse regionali, ma abbiamo deciso di fare di più, mettendo per la prima volta risorse comunali per garantire un aiuto concreto: mezzo milione a disposizione delle famiglie udinesi. In un periodo di crescente pressione economica, l’affitto non deve diventare un ostacolo insormontabile per i cittadini. Abbiamo scelto di agire, aumentando del 53% il contributo medio per famiglia e portando la copertura del fabbisogno al 71,5%. Questo è un passo importante nella direzione giusta: più equità sociale, più sicurezza abitativa, più dignità per tutti.”