A Udine sempre più donne si laureano in materie Stem

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nel giorno in cui si celebrano le conquiste delle donne nella società, Net ha deciso di festeggiare la certificazione (UNI/PdR 125:2022) per la parità di genere recentemente ottenuta in coerenza con i principi del Codice Etico aziendale da poco varato.

Per l’azienda che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti a Udine e in altri 56 Comuni della provincia si tratta di un impegno concreto per un ambiente di lavoro più equo, inclusivo e rispettoso delle diversità. “Le nostre tre R’ sono: riduci, riusa e ricicla. Oggi ne vogliamo aggiungere una quarta, la R di rispetta”, ha spiegato il presidente di Net, Claudio Siciliotti.

Al dibattito organizzato da Net nella Torre di Santa Maria ha preso parte anche la professoressa e già rettrice dell’ateneo friulano Cristina Compagno, che ha ricordato come le università dal 2020 siano atenei rosa, con più studentesse che studenti. “Le donne si laureano più rapidamente e con voti migliori – ha sottolineato la professoressa ordinaria di Economia e Gestione delle Imprese . “Ma tutti questi talenti spesso non vengono completamente valorizzati nel mercato del lavoro. Questa è una perdita netta per la società, l’economia e la cultura del nostro Paese”.

Dall’università di Udine, però, arrivano segnali positivi. “Fortunatamente l’accesso alle lauree Stem (scientifiche-tecnologiche-ingegneristiche) sta aumentando – ha spiegato l’ex magnifico rettore -. Questo è un buon auspicio per il loro futuro lavoro”. Senza dimenticarsi il circolo virtuoso che la parità di genere porta con sé. “Più una donna ha lavoro, più ha reddito, più ha positività nel futuro, più è disposta a fare figli e metter su famiglia”.