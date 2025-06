A Udine si presenta il concorso “Safety by technology”

Venerdì 27 giugno, alle 11, nella Torre di Santa Maria di Confindustria Udine si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Safety by technology”, un concorso voluto da Confindustria Udine per promuovere la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro nelle scuole del territorio in modo innovativo.

All’incontro con la stampa parteciperanno Luigino Pozzo, presidente di Confindustria Udine, Alessia Rosolen, assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Angela Forlani, direttore regionale Inail FVG e Ugo Cuomo, responsabile del processo Prevenzione e sicurezza della Direzione regionale Inail FVG.