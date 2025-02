A Vard (Fincantieri) il premio ‘Italia brillante’

Vard, controllata norvegese del Gruppo Fincantieri e tra i leader globali nella progettazione e costruzione di navi specializzate, ha ricevuto il premio Italia Brillante, assegnato annualmente dalla Camera di commercio italiana in Norvegia alle aziende italiane che si sono distinte nel mercato norvegese per innovazione, qualità, sostenibilità e responsabilità sociale.

Il riconoscimento, sottolinea una nota di Fincantieri, “testimonia ulteriormente l’eccellenza del Gruppo nel mondo e simboleggia l’unione d’intenti con Vard, evidenziando come l’integrazione tra l’eccellenza tecnologica norvegese e la capacità industriale italiana generi soluzioni innovative per il settore navale”. Alla cerimonia a Oslo era presente tra gli altri l’ambasciatore italiano in Norvegia, Stefano Nicoletti.

“Questo premio è il simbolo di una visione condivisa e della capacità di creare valore attraverso l’innovazione e la collaborazione. Essere parte del Gruppo Fincantieri ci consente di combinare l’eccellenza tecnologica e marittima norvegese di Vard con il know-how industriale e l’esperienza secolare della cantieristica italiana di Fincantieri, promuovendo nuove soluzioni all’avanguardia per la sostenibilità e l’efficienza del settore navale”, ha osservato Cathrine Marti, ceo di Vard.

Per Gian Luca Congeddu, presidente del cda della Camera di commercio italiana in Norvegia, “il successo di Vard incarna l’eccellenza dell’industria navalmeccanica, unendo l’innovazione italiana con la tecnologia norvegese e ben interpretando i valori fondanti del premio Italia Brillante: innovazione, sostenibilità e cooperazione industriale”